ÁÒÉß»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¹âÎð¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡¡¤½¤Ð¤Ë¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Î¤½¤Ð¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°3»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÁÒÉß»Ô»ùÅç¾®ÀîÆóÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÃËÀ¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ï´û¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ð¤Ë¤ÏÃËÀ¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÒÉß»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»à°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÃÏ¿Þ¡Û
▶¤³¤Îµ»ö¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à