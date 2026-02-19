¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬CL¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ØÁ°¿Ê¡ª¡Ä¥·¥Ã¥¯2È¯¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤òÀ©¤¹
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤È¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ê¥·¥ã¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¤¬CL¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º³«Ëë¤«¤é5ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î3Ï¢¾¡¤Ç°ìµ¤¤Ë18°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤â3ÀïÌ¤¾¡Íø¤«¤é¤½¤Î¸å¤Î5»î¹ç¤Ç3¾¡1Ê¬1ÇÔ¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï16°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¤âÂÐÀï¡£Åö»þ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤¬»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤È¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£16Ê¬¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤«¤é½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Þ¥¶¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥¾¥é¥¥¹¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£°ìÊý¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ï25Ê¬¤Ë¥¸¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¹¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢GK¥ä¥Ë¥¹¡¦¥Ö¥é¥¹¥ô¥£¥Ò¤¬º¸¼ê°ìËÜ¤Ç²¿¤È¤«¤«¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡28Ê¬¤Ë¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë·èÄêµ¡¡£¥¨¥»¥¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ä¤äº¸´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÉâ¤µå¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥¶¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥¾¥é¥¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£45Ê¬¡¢¥í¥Ç¥£¥Í¥¤¤ÎFK¤«¤é¥¢¥æ¡¼¥Ö¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤¬ÀèÀ©¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤Î¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¥¿¥ì¥ß¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼è¤é¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï60Ê¬¡£¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¡¢¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ý¥¯¤¬º¸¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤¬¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼êDF¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3Ê¬¸å¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤Î±¦CK¤Ë¥·¥Ã¥¯¤¬È¿±þ¤·¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤«¤éÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý2¤Ç½ªÎ»¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡¡0¡Ý2¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡60Ê¬¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡63Ê¬¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
