¾ã³²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í1Ç¯¶â¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢1¿Í1Ç¯¶â¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£3¤Ä¡ÊÏ·Îð¡¦¾ã³²¡¦°äÂ²¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢2¤Ä°Ê¾å¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸¶Â§¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤ÎÇ¯¶â¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
60ÂåÁ°È¾¤ÇÀ¸Ç¯¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤«¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â¼õµëÁªÂò¿½½Ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
