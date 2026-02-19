¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¸¦½¤¤Îº¬Äì¤Ë¡È±ê¾åµÄ°÷¡É¡ÖÇ°´ê¤ÎBMW¤¬Çã¤¨¤ë¡×È¯¸À¡¢¡Èµ´¶µ´±²½¡É¤·¤¿ã·Æ£·ò¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê
¡¡½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á¡¢Ã±ÆÈ¤Ç310µÄÀÊÄ¶¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£2·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¡È¿·¿Í¸¦½¤²ñ¡É¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖµëÎÁ2500Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡×ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸ÀÏ¢È¯¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿¡¢21Ç¯Á°¤Î¡ÈÅÁÀâ¤ÎµÄ°÷¡É
¼«Ì±ÅÞ¤¬¿·¿Í¶µ°é¤ËÎÏ¤òÃí¤°ÇØ·Ê¤Ë¡Ö±ê¾åµÄ°÷¡×
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï66¿Í¤â¤Î½éÅöÁª¤È¤Ê¤ë¡È¿·¿ÍµÄ°÷¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï¡¢²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎµÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£¿ô¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÎëÌÚ»á¤Ï¿·¿ÍµÄ°÷¤Î¡ÈÈ¯¿®¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÇ°²¡¤·¡£¡È»×¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¸À¤¦¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤ëËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¸À¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸¦½¤²ñ¤Ë¤Ï¡¢ã·Æ£·ò¸µ·Ð»ºÁê¤â»²²Ã¡£ã·Æ£»á¤¬¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿ã·Æ£»á¤Ï¡¢¡Èº£²ó¤ÎÅöÁª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´ÅØÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¤ªÎÏ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¼¡¤ÎÁªµó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È1Ç¯À¸¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢ºÇ¹â¤Î¸ø¿Í¡£¿È¤ò¿µ¤ß¡¢¿®Íê¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ã·Æ£»á¤¬½éÅöÁª¤·¤¿2009Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Áªµó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ±´ü¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢µÌ·Ä°ìÏº»á¡¢°ËÅìÎÉ¹§»á¤Î3Ì¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ã·Æ£»á¤ÏµÕÉ÷¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿ÀïÍ§¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÈÅöÁª7²ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢1¿Í¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë66¿Í¡¢1¿Í¤â·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ã·Æ£»á¤Î¸·¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡Öã·Æ£·ò¤µ¤ó¤¬µ´¶µ´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎÃÏ¹ö¤Î2009Ç¯¤òÀ¸¤»Ä¤ê½éÅöÁª¤·¤¿ÌÔ¼Ô¤À¡¡ÌÌ¹½¤¨¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¼Ò²ñ¿Í1Ç¯À¸¤ÈÆ±¤¸»ØÆ³¤Ç¹¥´¶¡×¡Ö¸·¤·¤¤¤±¤ÉÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡ÖÉâ¤«¤ì¤º¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹â»ÔÁíÍý¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¿·¿Í¶µ°é¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È±ê¾åµÄ°÷¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö2005Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤Î·ï¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É´®¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ùÂ¼»á¤ÏÅöÁªÄ¾¸å¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÎÁÄâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¡È¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¾è¤êÊüÂê¡É¡È¿¿¤ÃÀè¤ËÄ´¤Ù¤¿¤Î¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎµëÎÁ¡£2500Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡É¡ÈÇ°´ê¤ÎBMW¤¬Çã¤¨¤ë¡É¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÅöÁ³¤³¤ì¤¬Âç±ê¾å¡£·ÚÎ¨¤ÊÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤À¤Ã¤¿ÉðÉô¶Ð»á¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢ÌÔÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿Ëö¤Ë¼Õºá²ñ¸«¤Þ¤Ç³«¤¯»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î¿·¿Í¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²áµî¤Î»öÎã¤â¾Ê¤ß¤Æ¡ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¤è¡É¤ÈÅ£¤ò»É¤¹°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¶¯¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡º£¸å¤âÃÇÂ³Åª¤Ë¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤è¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡È1Ç¯À¸¡É¤Î¿·¿Í¤Ç¤âÌýÃÇ¤ÏÂçÅ¨¤À¡£