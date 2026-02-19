MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬WBC¡Ö¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¾Ò²ð¡ª¡ÖÆüËÜ¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Î¸ü¤ßÁý¤¹¡×¤È»øJ¤«¤éÁª¤ó¤ÀÁª¼ê¤Ï¡©
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¾Ò²ð¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¤Ï¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï³Æ¹ñ¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ¬¤º¤·¤â¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¸ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©Èà¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÂ¾¤Î¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÃ«¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Ì¾Á°¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¡¢¾¡ÇÔ¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÁª¼ê¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¶áÆ£¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÈà¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Åª¤ÊÌ¾À¼¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å½¡Î´¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤È¤Î¿·µ¬·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö2023Ç¯Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤ÎÈà¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼°Ê³°¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÂçÃ«¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à2°Ì¥¿¥¤¤Î9°ÂÂÇ¡¢Æ±¤¸¤¯2°Ì¤Î8»Íµå¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë4ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤ÆÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤ÈÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢85¥¥í¤ÈMLB´ð½à¤Ç¸«¤ì¤Ð¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤éNPBÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦307¡¢½ÐÎÝÎ¨¡¦417¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡¦456¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÈà¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÂÇÀÊ¤ò¸«¤»¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤¹½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇÀþ¤Î¼´¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¥×¡¼¥ëC¤ÎÂæÏÑ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡£