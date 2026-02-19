¡È9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É±ûÀî¤«¤³¡¡¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡¡3/1(Æü)Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÈChampion¡¡Cup¡¡race¡¡Rd.1¡ÉFJ¥¯¥é¥¹¤ÈF-Be¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡¡¤´ÅÔ¹ç¤Î¹ç¤¦Êý¤Ï¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤³¤Á¤ã¤ó¡¢Ä¶Èþ¿Í¡¼¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£åºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÎë¼¯¤Ë¹ßÎ×¡¡¤á¤Á¤ã¡ß2´ò¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ûÀî¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¡È9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë72¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB85¡¦W58¡¦H88¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äÈë½ñ·Ð¸³¤Ê¤É°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£