『アベンジャーズ』ソー役のクリス・ヘムズワースが近く同役を卒業するのではないかと懸念されていたが、もしかしたらしばらく心配はいらないかもしれない。

2011年の以来、現在まで15年にわたってソー役を務めるヘムズワース。近年では一時、私的な理由で俳優業をセーブしたり、コメディ路線に振り切った『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）にを見せたりと、ソー役にやや消極的になりつつあるように見えることもあった。ある時には、とつぜん「ありがとう！ソーの軌跡」としてが「卒業の伏線か」と見られたこともあった（本人が後に「誤解された」としている）。

このたびヘムズワースは米に出演し、ソー役は少なくとも「あと数回」は演じると明言。マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギとも、ソー役の今後について話をしたという。

「彼は、いいですねと言っていました。あのキャラクターは、今観客がドラマチックな転換を期待しているからです。次に何をするにせよ……、またすごくユニークなアイデアがあります。できれば、これまでと違うものにしたいです。」

ソーはすでに『ドゥームズデイ』の特別映像で、前作『ラブ＆サンダー』のおとぼけ路線から一転、非常にシリアスなキャラクター像になっている。愛娘ラブを守るために戦うという、父としての覚悟を新たに深めたソー。主演最新作『クライム101』でもシリアスな演技を見せるヘムズワース、今後はより大人の渋みをソーに持ち込むことになるかもしれない。ハルク役マーク・ラファロと並ぶ最古参の一人として、もう少しその逞しい戦いぶりを拝んでいたいところだ。

