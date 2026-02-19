¿¿ÃæËþ¡ß¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ø¡ªÌîµå¹¥¤¤Î»ëÀþ¤¬Âª¤¨¤¿2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ½Ãû
2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¥×¥íÌîµå¡¦²Æì¥¥ã¥ó¥×¡£2·î23Æü(·î)ÊüÁ÷¤Î¡Ö¿¿ÃæËþ¤¬¹Ô¤¯¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤Ë²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥×¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÃæËþ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î2µåÃÄ¤ò¼èºà¡£Ìîµå°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»ëÀþ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Î¶õµ¤¤òÂÎ´¶¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤äÃíÌÜÁª¼ê¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
º£²óHOMINIS¤Ç¤Ï¡¢¿¿Ãæ¤Ë2Æü´Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ä¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤òÀê¤¦ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥×¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÈÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈôÌö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò´Þ¤á¤ÆÅê¼ê¿Ø¤¬Èó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¾¯¤·¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏA¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥í¥±¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖËÜÅö¤ËÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ê2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤¤¥í¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½2Æü´Ö¤Î¥í¥±¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»û²È¤µ¤ó¤È¥¨¡¼¥¹·¯¤¬¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÅê¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¥±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÅê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÈÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÏÊ¡±ÊÍµ´ðÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢°ì·³¤ËÄêÃå¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤â¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ï½¡»³ÎÝÁª¼ê¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Ç120»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£"¾¡Éé¤ÎÇ¯"¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¿¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¿¿Ãæ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥×´ÑÀï¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö´ÑÀï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤È¤Æ¤â¶á¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¶á¤¯¤ÇÁª¼ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï²Æì¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ä¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ø°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡Öº£²ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î2¿Í¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥í¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¿¿ÃæËþ¤¬¹Ô¤¯¡ª¡ÁÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¥¥ã¥ó¥×ÊÓ¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü(·î)19:00¡Á
¿¿ÃæËþ¤¬¹Ô¤¯¡ª¡ÁÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥¥ã¥ó¥×ÊÓ¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü(·î)19:30¡Á
