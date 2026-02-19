初対面の男性に悪い印象を持たれる行動８パターン
「きちんと話をしてみると魅力的な女性なのに、初対面の印象はかなりひどかったよ」なんて男性から言われたことはありませんか？ 第一印象のせいで損をしているとしたら、これほど不本意なことはありません。そこで今回は『スゴレン』の男性読者から寄せられた『初対面で悪い印象を抱く女性の行動』について、まとめてご紹介します。
【１】「ふーん。それで？」など、やたら高飛車な態度を取る。
「何を言っても『ふーん、それで？』と答える女。何様だよ！」（２０代男性）など、初対面の女性に高飛車な態度を取られ、怒りを覚えたことのある男性は非常に多いようです。たとえそのつもりがなかったとしても、男性から逆恨みされてしまっては元も子もないので、注意が必要です。
【２】声やリアクションが大きすぎる。
「『マジすか？ ギャハハ！』と手をたたきまくって笑う女性は、一緒にいるのが恥ずかしい」（２０代男性）というように、ガサツな振る舞いを「迷惑だ」と感じる男性もいます。「下ネタを連発するのもやめてほしい」（１０代男性）など、ＴＰＯをわきまえない会話も控えるようにしましょう。
【３】スラッとした美人なのに、姿勢が悪い。
「モデル体型の女性が猫背だと『もったいない！』と思う」（２０代男性）など、「姿勢」で損をしている女性は少なくないようです。「身長の高さを隠すために背中を丸めるなんてもってのほか！」（２０代男性）と考える男性は意外と多いので、身に覚えのある女性は注意しましょう。
【４】あまりにも身なりに気を使っていない。
「どんな事情があったのかは知らないが、合コンにノーメイク・ジャージで現れた女性にはドン引き」（２０代男性）、「眉毛がボサボサとか、髪の毛がプリンみたいな女性はちょっと…」（２０代男性）など、身なりのせいで、女性としての価値を低く見られてしまうことがあるようです。
【５】出会ってすぐに説教するなど、初対面なのに遠慮がない。
「出会って１５分で、『これだからアンタは…』と説教された。俺の何を知っているのか」（２０代男性）などと、初対面にもかかわらず、あまりズカズカと相手の領域に入り込むのは考えものです。「なれなれしさと親しみやすさは別」（２０代男性）ということを肝に銘じておきましょう。
【６】質問しても最低限の受け答えをするのみで、口数が極端に少ない。
「じーっと黙っている女の子は、何を考えているのか分からない」（２０代男性）というように、あまりにも寡黙な女性は、相手を不安がらせてしまいます。「後に『極度の人見知り』と知って大笑い」（３０代男性）となってしまえば結果オーライですが、初対面では損をするタイプだといえそうです。
【７】必要以上に男性を警戒する。
「こっちは全然下心なんかないのに、口を開くなり『ジロジロ見ないでください！』と言われてカチンときた」（２０代男性）など、過剰な警戒心が原因で、男性との間に不穏な空気が流れてしまったら、双方にとって残念なことです。まずは落ち着いて相手の様子を観察するようにしましょう。
【８】いきなり自分の話ばかりする。
「初対面で自分の話しかしない女性は自己中な印象」（３０代男性）というように、一方的な「自分語り」は、相手にとって愉快なものではありません。お互いをよく知る前に「『この人は俺に興味がない』と判断」（２０代男性）などと決め付けられては残念なので、気をつけましょう。
女性のキャラクターによって、ほかにもさまざまな「初対面の男性に悪い印象を持たれる行動」があると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
【１】「ふーん。それで？」など、やたら高飛車な態度を取る。
「何を言っても『ふーん、それで？』と答える女。何様だよ！」（２０代男性）など、初対面の女性に高飛車な態度を取られ、怒りを覚えたことのある男性は非常に多いようです。たとえそのつもりがなかったとしても、男性から逆恨みされてしまっては元も子もないので、注意が必要です。
「『マジすか？ ギャハハ！』と手をたたきまくって笑う女性は、一緒にいるのが恥ずかしい」（２０代男性）というように、ガサツな振る舞いを「迷惑だ」と感じる男性もいます。「下ネタを連発するのもやめてほしい」（１０代男性）など、ＴＰＯをわきまえない会話も控えるようにしましょう。
【３】スラッとした美人なのに、姿勢が悪い。
「モデル体型の女性が猫背だと『もったいない！』と思う」（２０代男性）など、「姿勢」で損をしている女性は少なくないようです。「身長の高さを隠すために背中を丸めるなんてもってのほか！」（２０代男性）と考える男性は意外と多いので、身に覚えのある女性は注意しましょう。
【４】あまりにも身なりに気を使っていない。
「どんな事情があったのかは知らないが、合コンにノーメイク・ジャージで現れた女性にはドン引き」（２０代男性）、「眉毛がボサボサとか、髪の毛がプリンみたいな女性はちょっと…」（２０代男性）など、身なりのせいで、女性としての価値を低く見られてしまうことがあるようです。
【５】出会ってすぐに説教するなど、初対面なのに遠慮がない。
「出会って１５分で、『これだからアンタは…』と説教された。俺の何を知っているのか」（２０代男性）などと、初対面にもかかわらず、あまりズカズカと相手の領域に入り込むのは考えものです。「なれなれしさと親しみやすさは別」（２０代男性）ということを肝に銘じておきましょう。
【６】質問しても最低限の受け答えをするのみで、口数が極端に少ない。
「じーっと黙っている女の子は、何を考えているのか分からない」（２０代男性）というように、あまりにも寡黙な女性は、相手を不安がらせてしまいます。「後に『極度の人見知り』と知って大笑い」（３０代男性）となってしまえば結果オーライですが、初対面では損をするタイプだといえそうです。
【７】必要以上に男性を警戒する。
「こっちは全然下心なんかないのに、口を開くなり『ジロジロ見ないでください！』と言われてカチンときた」（２０代男性）など、過剰な警戒心が原因で、男性との間に不穏な空気が流れてしまったら、双方にとって残念なことです。まずは落ち着いて相手の様子を観察するようにしましょう。
【８】いきなり自分の話ばかりする。
「初対面で自分の話しかしない女性は自己中な印象」（３０代男性）というように、一方的な「自分語り」は、相手にとって愉快なものではありません。お互いをよく知る前に「『この人は俺に興味がない』と判断」（２０代男性）などと決め付けられては残念なので、気をつけましょう。
女性のキャラクターによって、ほかにもさまざまな「初対面の男性に悪い印象を持たれる行動」があると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）