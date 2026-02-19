¡Ö¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¡×¤ËË¨¤¨¤ë½÷»Ò¤¬Ì´¸«¤ëÌÑÁÛ¥·¡¼¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¤ò»Ù»ý¤¹¤ë½÷À¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¤È¤Î¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¡×¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥á¥¬¥Í°¦ÍÑ¼Ô¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Î´êË¾¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¡Ù¤ËË¨¤¨¤ë½÷»Ò¤¬Ì´¸«¤ëÌÑÁÛ¥·¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤¢¤ì¡©¤É¤³¤À¡©¡×¤ÈÆó¿Í¤Ç·Þ¤¨¤¿Ä«¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¼ê¤µ¤°¤ê¤ÇÃµ¤¹
¡Ö¿²¤Ü¤±´ã¤Ç¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿²µ¯¤¤Î¥Ü¥ó¥ä¥ê¤·¤¿¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤Î´é¡×¤³¤½¤¬¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¤Î¿¿¹üÄº¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¾ì½ê¤òËº¤ì¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÍç´ã¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¥¨¥Ã¥Á¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò³°¤¹
¡Ö¸«´·¤ì¤Ê¤¤Íç´ã¤ËÈà¤ÎËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¹ç¿Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤ò»È¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¤·¤¿¥á¥¬¥Í¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤Ê¤É¤â·×»»¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ö¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤È¿°¤ò´ó¤»¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¥á¥¬¥Í¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÀÜ¿¨¤¹¤ë
¡Ö¡Ø¥«¥Á¥Ã¡Ù¤È¥á¥¬¥Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Á¥å¡¼¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤â¥á¥¬¥Í½÷»Ò¤Ê¤é¡¢¤È¤ó¤À¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¾È¤ì¤º¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÀâÌÀ¤¹¤ë¤Í¡×¤È¥á¥¬¥Í¤Ë´é¤¬±Ç¤ë¤Û¤É¶á¤¯¤ÇÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡ÖÂ©¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç®¿´¤µ¤¬¹â¤¸¤Æ°Û¾ïÀÜ¶á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢½÷À¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¼¿´¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤º¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö±ó¤¯¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤À¤±¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë
¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤¿ÅÓÃ¼¤Ë´é¤Ä¤¤¬¤ê¤ê¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤ÎÁõÃå¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÁá¤µ¤â¡¢½÷À¤ò¥¯¥é¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Û¤É¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿±¿Å¾»Ñ¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤¢¡¼Èè¤ì¤¿¡×¤È¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤ÆÈý´Ö¤òÙæ¤à
¡ÖÌÜ¤ò¤·¤ç¤Ü¤Ä¤«¤»¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ý¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡ØÂç¿Í¤ÎÃË¡Ù¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÁÇ¤ò¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤ÎÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼ó¤òº¸±¦¤ËÅÝ¤¹»ÅÁð¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¯¡Ö¤¯¤¿¤Ó¤ì´¶¡×¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖËÍ¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¡×¤È¥á¥¬¥Í¤¬´é¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Û¤ÉÌµËÉÈ÷¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Èµ÷Î¥´¶¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤Î´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤´¶¤¸¤ËË¨¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¬¥ÍÃË»ÒÆÃÍ¤ÎÅ·Á³¹ÔÆ°¤â¡¢½÷¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÙ¤ò±Û¤¹¤È¡Ö¤¿¤À¤ÎÈ´¤±¤¿¿Í¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤È¥ì¥ó¥º¤Î±ø¤ì¤òÃúÇ«¤Ë¿¡¤¤¤Æ¤«¤éËþÂ¤²¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±Ä¾¤¹
¡Ö¥á¥¬¥Í¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¼«Á³¤ÊÆ°¤¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¬¥Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤â¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ì¥ó¥º¤ÎÆÞ¤ê¤Ï¿´¤ÎÆÞ¤ê¡×¤È¿´ÆÀ¤Æ¡¢±ø¤ì¤Î¤Ê¤¤Æ·¤Ç½÷¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò»Ø¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤éÍä¤ß¤Ê¤¯¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡ÖÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ÎÌä¤¤¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤È¡ÖÃÎÀ¡×¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÍý¶þ¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¯¤É¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¼Åª¤Ê²óÅú¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½÷»Ò¤¬¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¤ÎË¨¤¨¥·¡¼¥ó¡£¼ÂÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
