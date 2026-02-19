¡ÖPut someone on the spot¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©ÆÍÁ³¤Î¼ÁÌä¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖPut someone on the spot¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Öº¤¤é¤»¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖPut someone on the spot¡×¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ê¤É¤òÆÍÁ³¿Ò¤Í¤Æ¡Ëº¤¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖPut someone in a tight spot¡×¤âÆ±¤¸¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖMr. Smith really put you on the spot yesterday.¡×
¡ÊºòÆü¥¹¥ß¥¹ÀèÀ¸¤¬µÞ¤ËÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãº¤¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô