¾®ÎÓÁïÈþ¡¢Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¡Ö´ßÊÕ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡¡ÉñÂæ²½¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¾®ÎÓÁïÈþ¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö´ßÊÕ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤¬¡¢4·î3Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤òÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿»³ÅÄÂÀ°ì¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢1977Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤òÉñÂæ²½¡£°ì¸«Ê¿ÏÂ¤ÇÊ¿ËÞ¤ÊÃæÎ®²ÈÄí¤ÎÊø²õ¤ÈºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÈ¬ÀéÁð·°¤¬±é¤¸¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¡¦ÅÄÅçÂ§»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾®ÎÓ¤ËËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤äº£¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝºÇ½é¤ËËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ì¾ºî¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Î½é¤ÎÉñÂæ²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤ò2»þ´Ö¤Û¤É¤ÎÉñÂæ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡Ý¥É¥é¥ÞÈÇ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼çÉØ¤Ç¤¢¤ë½÷À¤¬¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÂ§»Ò¤Ë¤â¡ËÅö»þ¤ÎÃ¯¤â¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¡×¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¹¬¤»¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ëâ¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤¢¤ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤¿´¶¤¸¤Ï¡¢¤¤Ã¤È50Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£²ó±é¤¸¤ëÂ§»Ò¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¼çÉØ¤Î¤«¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£È¬ÀéÁð·°¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Î»þÂå¤Ë¾å±é¤¹¤ë¤ª¼Çµï¤À¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤¢¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÌÇò¤¤¸«Êý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿´¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï1977Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤«¤é50Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢ÉñÂæ¤È¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£À¸Êª³ØÅª¤Ë¤ÏDNA¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í´ÖÆ±»Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤ê´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿Æ¡¢·»Äï»ÐËå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¸«¤ë¤È¡¢50Ç¯Á°¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤âº£¤Î²ÈÂ²¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¿Æ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤ÆÉ×¤¬²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÅÙÊø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤¬¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¡¢¤½¤ì¤ÏÁ°¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì®¡¹¤ÈÂ³¤¯²ÈÂ²¤ÎÉÔ¾òÍý¤µ¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¾®ÎÓ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¤È¤Ï¡©
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Äµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì£Êý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤Ê¡£²¿¤«¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤Ã¤ÈÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£²ÈÂ²¤â¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡ÄÌ£Êý¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ý¤È¤³¤í¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤Ï²¿¤«ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤¢¤¨¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÇã¤¦1Ç¯¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡´Ú¹ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤ËK-POP¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¸«»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½¤äÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÑ½£Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡Ö¤¢¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Î¹¹Ô¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¡Öº£¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¸å¤Î»Å»ö¤¬ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Àè¤Ë±ä¤Ð¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¹Í¤¨²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ý¸½ºß¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤âÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤¦µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÇ¯º¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£30Âå¡¢40Âå¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È¥æ¥ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ã¤È´Å¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ý¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¿·¤·¤¤¤³¤È¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ªÎÁÍý¤ò¤¤Á¤ó¤È½¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁíºÚ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤Ë°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤òÊÙ¶¯¤·Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤«¤é¤Ï·ò¹¯¤¬Âè°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¡¢¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¢±é·à¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¤É¤¦¤¾µ¤·Ú¤Ë¡Ö¿ÍÎÏ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÌÇò¤¬¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅèÅÄ¿¿¸Ê¡Ë
¡¡ÉñÂæ¡Ö´ßÊÕ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ï¡¢4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅÔÆâ¡¦Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¥¤¡¼¥¹¥È¡¢5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÂçºå¡¦¾¾²¼IMP¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¡£