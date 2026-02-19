¡ÖSaaS¤Î»à¡×¤ÎÀè¤Ç¡Ö¾Ã¤¨¤ë´ë¶È¡×¡ÖÀ¸¤»Ä¤ë´ë¶È¡×¤Î°ã¤¤¡Ä¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤¬¡ÖµÕÎ©¤Á¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¯¤ß
UI¡¦UX¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¾Ã¼º
Á°ÊÔ¡Ò¡ÖSaaS¤Ï¤â¤¦¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÄAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖClaude Cowork¡×¤Î½ª¤ï¤é¤Ì¾×·â¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤âÍ½Â¬¤¹¤ë¡ÖSaaSÇÔËÌ¡×¡Ó¤Ç¤ÏAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡ÖSaaS¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSaaS¤Î»à¡×°Ê¹ß¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¡ÖÁàºî¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÎ©¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆþÎÏ²èÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¡×¤³¤½¤¬¡¢SaaS´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¤¬¤³¤Î¾ï¼±¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬²èÌÌ¤òÁàºî¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢AI¤¬Ä¾ÀÜ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò´°¿ë¤¹¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¤³¤Î·ÀÌó½ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Ë¡Ì³Éô¤Î»Ø¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤·¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢AI¤¬¼«Î§Åª¤ËPCÁàºî¤äAPIÄÌ¿®¡¢¤½¤ì¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¼«Î§Åª¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ë¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤òÍ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í´Ö¤¬¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð°µÅÝÅª¤ËÂ®¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¸þ¤±¤Î¡ÖåºÎï¤Ê²èÌÌ¡×¤ä¡ÖÊØÍø¤Êµ¡Ç½¡×¤Î²ÁÃÍ¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤¹¤ë¡£
¡ÖÆâÀ½²½¡×¤Ë¤è¤ë²òÌóÁý²Ã¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤â
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂç´ë¶È¤Ï¡¢ÉôÌç¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëSaaS¤òÆ³Æþ¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¸ÄÊÌ¤ÎID¤ËÂÐ¤·¡¢²Ý¶â¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â³¡¹¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÈÎ¤ÎSaaS¤Ë¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¼«¼ÒÆÃÍ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä²áµî¤Î¾¦ÃÌ¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¾ÀÜ³Ø½¬¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢·î³Û¿ôËü±ßÊ§¤Ã¤Æ¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿µ¡Ç½·²¤Î¤¦¤Á¡¢Ã±½ã¤Ê½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ô±ß¤ÎLLM¥³¥¹¥È¤À¤±¤ÇÂåÂØ¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤ÎSaaS¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬·Ð±ÄÁØ¤Ç²¼¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆþ½ÐÎÏ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö´ï¡×¤È¤·¤Æ¤ÎSaaS¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëºï¸ºÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¤Î»Ô¾ìÊÑÆ°¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£³°Éô¤ÎSaaS¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤ë¸½¾õ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òAI¤Ç¥³¥¹¥Èºï¸º¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ÒÆâ¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¡ÖÆâÀ½¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤ò¥Ù¥ó¥À¡¼¤ËÅ¾²Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éSaaS¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú´ÑÏÀ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥½¥Õ¥È´ë¶È¤¬¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤ÏÎ®¹Ô¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¼«¸ÊËÉ±Ò¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
µÄÏÀ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆâÀ½¤ÏÌµÂÌ¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÅÀ¤Î²òÁüÅÙ¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£½¾Íè¤ÎÆâÀ½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹âµë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¿ô¥ö·î¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏAI¿ä¿ÊÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»þÂå¤Î°äÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ÎÆâÀ½¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬¼«Á³¸À¸ì¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¨Æü´°Î»¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤À¡£»Ô¾ì¤â¡¢³«È¯¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¡¢¸½¾ì¤Î´Ä¶ÀßÄê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Çä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AI²½¤¬¿Ê¤àÊÆ¹ñ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤Î²ò¸Û¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤òÎäÀÅ¤ËÄ¾»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
³¤³°¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿À®²Ì²Ý¶â
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡ÖSaaS¤Ï»à¤Ì¤Î¤«ÈÝ¤«¡×¤È¤¤¤¦Æþ¸ý¤ÎµÄÏÀ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»à¤ÎÀè¤ò¸«»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö²¿¤¬»à¤ó¤Ç¡¢²¿¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤Î¤«¡×¤È¸À¤¦ÏÀÅÀ¤À¡£
ÊÆ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎFoundation Capital¤¬Äó¾§¤·¤¿¡ÖService as Software¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÇµÞÂ®¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¤ÎSaaS¤Ï¡Ö¥Ä¡¼¥ë¤òÂß¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀ®²ÌÊª¤òºî¤ë¤³¤È¡£¥Ä¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤òSaaS¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Service as Software¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤½¤Î¥Õ¥í¡¼¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢¡ÖÀ®²ÌÊª¤òÅÏ¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¤ÏAI¤¬¿Í´Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÎ¢¤Ç¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤â½Ð¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈSaaS¤ÎIntercom¤Ï¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖFin¡×¤òÃ±ÂÎ¤ÇÈÎÇä¤·¡¢²Ý¶âÂÎ·Ï¤ò¡Ö1·ï¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»²ò·è¤¢¤¿¤ê0.99¥É¥ë¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
·î³Û²Ý¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö²ò·è¤·¤¿Ê¬¤À¤±¡×Ê§¤¦¡£½¾Íè¤ÎSaaS¤¬¡Ö¥½¥Õ¥È¤ÎÍøÍÑ¸¢¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢RaaS¡Ê¡áResults as a Service¡Ë¤Ï¡ÖÀ®²Ì¤½¤Î¤â¤Î¡×¤òÇä¤ë¡£
ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ÎIDC¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë½¾Íè¤ÎÀÊ¿ô²Ý¶â¤Ï»ö¼Â¾å¾ÃÌÇ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î70%¤¬À®²Ì¥Ù¡¼¥¹¤Î²Ý¶â¥â¥Ç¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ¥½¤¤¥Ç¡¼¥¿¡×¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë
åºÎï¤Ê²èÌÌ¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¡¢ÊØÍø¤ÊÄÌÃÎµ¡Ç½¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¿Í´Ö¤¬Áàºî¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿åºÎï¤ÊSaaS¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬»Ä¤ë¤«¡£
É®¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬°Õ³°¤Ë¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉð´ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
²¤ÊÆ¤ÎSaaS´ë¶È¤¬ÈÆÍÑÅª¤Êµ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎBtoB´ë¶È¤ÏÅ¥½¤¤¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾å¾ì´ë¶È¤Î170Ëü¼Ò¤Ë¤â¾å¤ëËÄÂç¤Ê¿®ÍÑ¥Ç¡¼¥¿¡¢·úÀß¶È³¦¤Î»Ü¹©´ÉÍý¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢À½Â¤¶È¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î°ÅÌÛÃÎ¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ò°÷¤¬µÕÎ©¤Á¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£
SaaS¤¬»à¤ó¤À¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢ºÇ¤â¸¤¤AI¤òºî¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬ºÇ¤âÍß¤·¤¬¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤À¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤³¤Î»ÍÈ¾À¤µª¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼È¯¤ÎSaaS¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖITÅê»ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡ÖDX¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÀï¤¨¤ëSaaS¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ÎÈãÈ½¤Ï³µ¤ÍÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¤ÎBtoB´ë¶È¤¬¸½¾ì¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ü¤ß¤Ï¡¢¤¤¤Þ²þ¤á¤ÆÃª²·¤·¤ò¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
SaaS¤Î»þÂå¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ÖIT´ðÈ×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½¾ìÎÏ¡×¤À¤È¼«µÔ¤äÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î»þÂå¤ËºÇ¤â²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤Î¤â¡¢IT´ðÈ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¾ìÎÏ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ë¡£
SaaS¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î´Ä¶¤Ç²¿¤òÇä¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊØÍø¤Ê²èÌÌ¤òÇä¤êÂ³¤±¤ë´ë¶È¤ËÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤¬Íê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò°®¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢SaaS»þÂå¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê²Ì¼Â¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
