女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は19日、第99話が放送された。“ミステリー仕立て”の作劇・演出がインターネット上で話題を集めた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第99話は、朝食のトーストを焼く焼き網がなくなり、家族は正木清一（日高由起刀）の推理を聞くことに。初めは冗談と笑っていた一同も、お互いを次第に疑い始める。一体、誰が焼き網を隠したのか…という展開。

正木は全員に犯人の可能性があると、一人一人の動機を推理。

松野司之介（岡部たかし）は朝、トーストを食べたくない。この日の朝は白米が食べられると誰よりも喜んでいた。タンスを空にしていたから、犯人が代わりに焼き網を盗んだと発言。その正当化のために犯行に及んだ。

松野フミ（池脇千鶴）はクマ（夏目透羽）に家事を禁じられ、退屈し、落ち込んでいる。ストレスがたまり、出来心から盗んだ。クマが困る姿も見ることが可能。

松野トキ（郄石あかり）も家事や手まり歌「あんたがたどこさ」を奪われ、退屈。自身やフミの“仇討ち”として盗んだ。

トーストを食べたいのはレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）だが、家族がトーストを気に入っていないと察知。家族がバラバラになることを恐れ、揉め事が起きないよう盗んだ。

錦織丈（杉田雷麟）はクマと仲が良く、1人でトーストを焼く苦労も知っている。クマのために盗んだ。

クマはトーストを焦がし、怒られることも。盗まれたとウソをついて捨ててしまった。焼き網に自由に触れられるのはクマしかいないという事実を利用し、誰かが陥れるために盗んだ。

正木もあまりトーストを好まない。探偵ぶって実は犯人、の可能性もある。

ヘブンは学校で朝食。熊本には創作意欲をかき立てるものがないと、同僚ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）に語った。

司之介、フミ、トキは疑心暗鬼になり、ケンカ。ヘブンはトキを何もない丘に散歩に連れ出した。

家に帰ると、丈が大慌て。クマが女中を辞めると言い始めたという。

SNS上には「名探偵正木w」「犯行時の再現VTRまである（笑）」「おどろおどろしいが、盗品は焼き網w」「ミステリー画角すぎるw」「おクマちゃんのせいじゃないよ」「おクマちゃん、参戦1週目から退場危機」「責任感の強い彼女だから、辞めると言っても不思議じゃない」などの声。心配も広がったが、果たして。