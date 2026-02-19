º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¡¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓ¤ÎµÙÍÜ¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡×¡¡´§ÈÖÁÈ¤Î¸½¾õÀâÌÀ¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ï»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê47¡Ë¤¬Ìó3½µ´Ö¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓ¤¯¤ó¤¬µÙÍÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£2½µ´ÖÁ°¤Ë¡Ê¥é¥¸¥ª¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤ËÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´°Á´Éü³è¤À¤Ê¤ó¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3½µ´Ö¤ÎµÙÍÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¼ãÎÓ¤ÎµÙÍÜ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö°ì±þ¥é¥¸¥ª¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢À¼ÂÓ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤Ç±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢3½µ´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÀ¼¤òÈ¯¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤Ï¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òµó¤²¡¢¡Öº£Æü¡Ê¤ÎÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡Ê¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡ËÊ¿»Ò¡ÊÍ´´õ¡Ë¤¬ÂåÂÇMC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Íè½µ¤Ï¸þ°æ¡Ê·Å¡Ë¤¯¤ó¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ï»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂåÂÇMC¤ò·è¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¿»Ò¤ÎMC¤â¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Ê¿»Ò¤â¿Í¤ÎÏÃÊ¹¤¯¤Î¹¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Èº´µ×´Ö»á¡£¡Ö¤Þ¤¢¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£