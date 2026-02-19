俳優の中村倫也（３９）が、映画「君のクイズ」（５月１５日公開）に主演することが１８日、分かった。クイズ界の絶対王者・三島役で、神木隆之介演じる天才クイズプレイヤー・本庄と激突する。

直木賞作家・小川哲氏のベストセラーを原作に、クイズ番組の決勝戦を舞台にしたミステリーが展開される。三島と戦っていた本庄が最終問題で、まだ１文字も読まれていないのに早押し正答。その後、視聴者に「なぜ１文字も聞かずに正解できたのか？」とクイズが出題される。ヤラセなのか、魔法なのか…真相が明らかとなっていく。

撮影は昨年１月〜２月末にかけて行われ、中村は「クイズプレイヤー達の魔法のような早押しの裏には、それを可能にする膨大な知識、経験、戦略、技術というロジカルな理由があることを初めて知りました」と納得。監督を映画「沈黙の艦隊」シリーズの吉野耕平氏が務めるとあり「吉野監督の圧倒的な映像表現に飲み込まれながら、楽しんでいただけたら嬉しいです」と期待した。

クイズ番組の総合演出・坂田役でムロツヨシも出演する。