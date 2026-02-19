¡Ö²ñ¼Ò¤ËÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¿Í¡×°äÂÎ¤Ï½»¿Í¤Ç¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î49ºÐÃËÀ¡¡»à°ø¤Ï¼º·ì»à¡¡Åì¹Åç»ÔÉ×ÉØ»¦½ý»ö·ï
¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤Ç½»Âð¤¬Ç³¤¨Î¢Äí¤ÇÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤¬¤³¤Î½»Âð¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Åì¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Î¢Äí¤ÇÃËÀ¤¬¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢DNA·¿´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÀîËÜ·ò°ì¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È»à°ø¤Ï¼º·ì»à¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤à50Âå¤ÎºÊ¤ÎÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀîËÜ¤µ¤ó¤Ï½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÊ¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ÍÍê¤·¤¿¿Í¡§
ÊÉ¤È¤«¥È¥¤¥ì¤È¤«ÀöÌÌ½ê¤È¤«Á´Éô¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤´É×ÉØ¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤¬ÀîËÜ¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò½±¤¤²È¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£