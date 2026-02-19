¡Ú20Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾¾Ìî²È¤Î¶õµ¤¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥¯¥Þ¤Ï¼¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè100²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¤¤¤Þ¤À¾Æ¤ÌÖ¤âÈÈ¿Í¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤Ë¸ß¤¤¤òµ¿¤¦¾¾Ìî²È¤Î¶õµ¤¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¿Í¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ò¼¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£É¬»à¤Ë¤Ê¤À¤á¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¿¤Á¤ÎÀÅ»ß¤â¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥¯¥Þ¡£¤½¤Î»þ¡¢¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤Î²ûÃæ»þ·×¤¬º£ÅÙ¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ïÅö»þ¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ïº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£