¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÈÀµÌÚÃµÄå¡É¿äÍý¥É¥é¥Þ»Ï¤Þ¤ë¡¡Ã¯¤¬¾Æ¤ÌÖ¤ò±£¤·¤¿¤Î¤«¡ÄÈÈ¿Í¤Ï¤ª¥¯¥Þ!¡©
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè99ÏÃ¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Ä«¿©¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤ò¾Æ¤¯¡¢¾Æ¤ÌÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡¢²ÈÂ²¤Î°ìÆ±¤ÏÀµÌÚ¤Î¿äÍý¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤ß¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤ÎÃæ¡¢ÀµÌÚ¤Ï1¿Í1¿Í¤ÎÆ°µ¡¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¾éÃÌ¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÆ±¤â¼¡Âè¤Ë¸ß¤¤¤Ë¸ß¤¤¤òµ¿¤¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ã¯¤¬¾Æ¤ÌÖ¤ò±£¤·¤¿¤Î¤«¡©
¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤òÏ¢¤ì¤Æ¸«À²¤é¤·¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁÏºî¤Ø¤ÎÎÏ¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Ï½÷Ãæ¤ò¼¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£
¡È¿äÍý¥É¥é¥Þ¡É¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡ª¡×¡ÖÀµÌÚÃµÄå¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤ëw¡×¡ÖºÆ¸½¥É¥é¥Þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿w¡×¡ÖÌÑÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç²¿ÅÙ¤âÅð¤Þ¤ì¤ë¾Æ¤ÌÖw¡×¡Ö²¶¤â²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ëw¡×¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¡©¡ª¡©¡ª¾Æ¤ÌÖ¡©¡ª¡×¡ÖÌÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤óÌÖ»ý¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡©¡©¡×¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¾Æ¤ÌÖ¤Ï¡¢¤ª¥Ë¥å¡¼¡©¡×¡ÖåºÎï¤Ê·Ê¿§¡¡·§ËÜ¤ò°¦¤»¤ë¤È¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥¹¥é¥ó¥×¼«Çò¡×¡Ö¤ª¥¯¥Þ¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¼¤á¤ë¡©±£¤·¤¿¤È¤«¡©¡×¡Ö¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ä¤½¤ê¤ã¡¢¤¢¤ó¤ÊÙæ¤á¤ë²ÈÂ²¤ò¸«¤¿¤é¤Ê¡Ä¡¡¤Æ¤«¡¢¤µ¤Ã¤¾ÆÌÖ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¥¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£