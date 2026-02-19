ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢±Ç²è¡Ö·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡×¼ç±é¤Ë·èÄê ¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡õ¥à¥í¥Ä¥è¥·¤È¡Èµæ¶Ë¤ÎÃÎÎ¬Àï¡ÉÌ¥¤»¤ë¡ÚÆÃÊó±ÇÁü¡¦¸ø³«Æü²ò¶Ø¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/19¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¸ø³«Æü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼ÎÑÌé¡õ¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢·ëº§Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ø¥²¡¼¥à¤Î²¦¹ñ¡Ù¤ÇÂè31²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¢¡ØÃÏ¿Þ¤È·ý¡Ù¤ÇÂè168²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦¾®ÀîÅ¯»á¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¡Ø·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡Ù¡£¡È¥¯¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤òÂêºà¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëåÌÌ©¤«¤Ä¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âè76²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£ºî²È¡¦°Ëºä¹¬ÂÀÏº»á¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÆæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹â¡×¤ÈÈ¯É½Ä¾¸å¤«¤é¾Þ»¿¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ï¡Ö°ìÅÙËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤«¤é·ã¾Þ¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î19Æü»þÅÀ¤Ç¡¢31ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾Þ¶â1000Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤¿À¸ÊüÁ÷¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡¢·è¾¡Àï¡£¡Ö0Ê¸»ú²òÅú¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä²ò¤Ê´ñÀ×¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÌäÂê¤ò1Ê¸»ú¤âÊ¹¤«¤º¤ËÀµ²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤¿¤Ã¤¿°ìÌä¤Î¥¯¥¤¥º¤¬Æ³¤¯¡¢¶ÃØ³¤Î¡È¿¿¼Â¡É¤È¡È¿ÍÀ¸¡É¡£¥¯¥¤¥º¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÃÎÅª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·æºî¤¬¿ë¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÈÌî¹ÌÊ¿»á¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÇ¾Æâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë»×¹Í¤ÎÌÂµÜ¤ò¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤VFXÉ½¸½¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò¿ë¤Ë²ò¶Ø¡£¼ç±é¤ÏÃæÂ¼¡¢¶¦±é¤Ï¿ÀÌÚ¡¢¥à¥í¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡¢µæ¶Ë¤ÎÃÎÎ¬Àï¤òÌ¥¤»¤ë¡£ËÉÙ¤Ê¥¯¥¤¥ºÃÎ¼±¤ÈÏÀÍýÅª»×¹Í¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡È¥¯¥¤¥º³¦¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÈQ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡É¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÅçÎè±û¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¡È0Ê¸»ú²òÅú¡É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´¹ñÌ±¤ò´¬¤¹þ¤à¡ÚÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¯¥¤¥º¡Û¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤òÇ®¤¯±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¯¥¤¥º¥ª¥¿¥¯¤ÎÈà¤é¤Î»×¹Í¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃ¼¡¹¤ÇÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ëÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¸òºø¤¹¤ë¤Ï¤º¡£µÈÌî´ÆÆÄ¤Î°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÀ¤³¦¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿ÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ·ºÍ¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»°Åç¤È·è¾¡Àï¤ÇÂÐÖµ¡¢ºÇ½ªÌäÂê¤Ç¡È0Ê¸»ú²òÅú¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ëËÜ¾±å«¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦¿ÀÌÚ¡£ÆæÂ¿¤Å·ºÍ¡¦ËÜ¾±¤È¤·¤Æ»°Åç¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£ËÜºî¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¡È¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²òÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ®¤¤¿Í´Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¾±¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦À¸ÊüÁ÷¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡È¥Æ¥ì¥Ó³¦¤¬À¸¤ó¤À²øÊª¡É¡¦ºäÅÄÂÙÉ§¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥à¥í¡£¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤¬¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤ò¤µ¤é¤ËÏÇ¤ï¤»¤ë¡£ËÜºî¤Ç¥¯¥¤¥º¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¥à¥í¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»ä¤Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢ÎáÏÂºÇÂç¤Î¡Ú¥¯¥¤¥º¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Û¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢30ÉÃ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¾Þ¶â1000Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤ÆÀï¤¦¹¥É¾¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ØQ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î·è¾¡Àï¡£¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿»°Åç¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤ÈËÜ¾±¡Ê¿ÀÌÚ¡Ë¡£1ÂÐ1¤ÎÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤ÎºÇ½ªÌäÂê¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£ËÜ¾±¤Ï¤Þ¤ÀÌäÂêÊ¸¤¬1Ê¸»ú¤âÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²óÅú¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¸«»ö¤ËÀµ²ò¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤è¤á¤¯²ñ¾ì¤Ë¡¢º¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Ê¤¤Í¥¾¡¸õÊä¤Î»°Åç¡Ä¡£ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢¤Ç²ø¤·¤¯¾Ð¤¦ºäÅÄ¡Ê¥à¥í¡Ë¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ëÌäÂê¡Ê¥¯¥¤¥º¡Ë¡£¡Ö¤Ê¤¼ÌäÂê¤ò1Ê¸»ú¤âÊ¹¤«¤º¤ËÀµ²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ä¤é¤»¡©ÉÔÀµ¡©¤½¤ì¤È¤âËâË¡¡©30ÉÃ¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÚÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¯¥¤¥º¡Û¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¡ÚÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¯¥¤¥º¡Û¤È¶¦¤Ë¡¢»°Åç¡¢ËÜ¾±¡¢ºäÅÄ¤Î3¿Í¤Î´é¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸ø³«Æü¤â·èÄê¡£5·î15Æü¡¢¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢·à¾ì¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÃÎÎ¬¤È¾ðÇ®¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢¶Ë¾å¤Î¡È¥¯¥¤¥º¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¡£´Ñ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¥¯¥¤¥º¤Î»²²Ã¼Ô¡É¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤Î¡Ú¥¯¥¤¥º¡áÆæ¡Û¤¬²ò¤±¤ë¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ëÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î²òÅú¤òÆ³¤½Ð¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ã£¤ÎËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁá²¡¤·¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¡¢·Ð¸³¡¢ÀïÎ¬¡¢µ»½Ñ¤È¤¤¤¦¥í¥¸¥«¥ë¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎËÜ¾±¤Ë¤è¤ë¡¢ÌäÂêÊ¸¤¬1Ê¸»ú¤âÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÀµ²ò¤·Í¥¾¡¤¹¤ë¡Ö0Ê¸»ú²òÅú¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤è¤½¥¯¥¤¥º¤Î¾ï¼±¤Ë¤âÍý¶þ¤Ë¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥ä¥é¥»¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÎÌµÍýÆñÂê¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿ÃË¡¢»°ÅçÎè±û¤ÏÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆæ¤Ï²ò¤±¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤¼»°Åç¤Ï¥¯¥¤¥º¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¡ÖÊû¤²¤¿¡×¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼ËÜ¾±¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ0Ê¸»ú²òÅú¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¯¥¤¥º¥ª¥¿¥¯¤ÎÈà¤é¤Î»×¹Í¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃ¼¡¹¤ÇÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ëÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¸òºø¤¹¤ë¤Ï¤º¡£µÈÌî´ÆÆÄ¤Î°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Êª¸ì¤Ï¡ª¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿ËÜ¾±¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÏÅ·ºÍ¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ª½ñ¤ò¤É¤¦Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç³°¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¡¢µÈÌî´ÆÆÄ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²òÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ®¤¤¿Í´Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¾±¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤â¥à¥í¤µ¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡©¿¿·õ¾¡Éé¤À¤«¤é¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡©¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤òÃµ¤êºî¤ëÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»ä¤Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤Î±Ç²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤ò¤Ä¤¯¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥¤¥º¤¬¹¥¤¤Ê³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤«¤³¤Î±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÌò¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÂÐ°ì¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ï²¿¤«²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ö¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤¤¡£
¾Þ¶â1000Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤ÆÀï¤¦À¸ÊüÁ÷¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÈQ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡É¤Î·è¾¡Àï¡£À¤´Ö¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢¡È¥¯¥¤¥º³¦¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¡¦»°ÅçÎè±û¤È¡ÈÀ¤³¦¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿ÃË¡É¡¦ËÜ¾±å«¤Ï¶¦¤ËÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÌä¤È¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÌäÂê¡¢Áá²¡¤·¥¯¥¤¥º¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ËÜ¾±¤ÏÌäÂê¤¬1Ê¸»ú¤âÆÉ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²óÅú¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡£²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯Ãæ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀµ²ò¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¡¢ËÜ¾±¤ÏÍ¥¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Ê¤¤»°Åç¡£¤É¤ó¤Ê¥¯¥¤¥º¤Ç¤¢¤ì¡¢ÌäÂêÊ¸¤¬ 0 Ê¸»ú¤Î¾õÂÖ¤ÇÅú¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¡½¡½¤ä¤é¤»¡©ÉÔÀµ¡©¤½¤ì¤È¤âËâË¡¡©
¤Ê¤¼¡¢ÌäÂê¤ò1Ê¸»ú¤âÊ¹¤«¤º¤ËÀµ²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤Ø¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼ÎÑÌé¡õ¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢·ëº§Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡31ËüÉôÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡×±Ç²è²½
¡Ø¥²¡¼¥à¤Î²¦¹ñ¡Ù¤ÇÂè31²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¢¡ØÃÏ¿Þ¤È·ý¡Ù¤ÇÂè168²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦¾®ÀîÅ¯»á¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¡Ø·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡Ù¡£¡È¥¯¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤òÂêºà¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëåÌÌ©¤«¤Ä¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âè76²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£ºî²È¡¦°Ëºä¹¬ÂÀÏº»á¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÆæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹â¡×¤ÈÈ¯É½Ä¾¸å¤«¤é¾Þ»¿¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ï¡Ö°ìÅÙËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ³¦¤«¤é·ã¾Þ¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î19Æü»þÅÀ¤Ç¡¢31ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ö·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡×¼ç±é·èÄê
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò¿ë¤Ë²ò¶Ø¡£¼ç±é¤ÏÃæÂ¼¡¢¶¦±é¤Ï¿ÀÌÚ¡¢¥à¥í¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡¢µæ¶Ë¤ÎÃÎÎ¬Àï¤òÌ¥¤»¤ë¡£ËÉÙ¤Ê¥¯¥¤¥ºÃÎ¼±¤ÈÏÀÍýÅª»×¹Í¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡È¥¯¥¤¥º³¦¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÈQ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡É¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÅçÎè±û¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¡È0Ê¸»ú²òÅú¡É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´¹ñÌ±¤ò´¬¤¹þ¤à¡ÚÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¯¥¤¥º¡Û¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤òÇ®¤¯±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¯¥¤¥º¥ª¥¿¥¯¤ÎÈà¤é¤Î»×¹Í¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃ¼¡¹¤ÇÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ëÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¸òºø¤¹¤ë¤Ï¤º¡£µÈÌî´ÆÆÄ¤Î°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÀ¤³¦¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿ÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ·ºÍ¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»°Åç¤È·è¾¡Àï¤ÇÂÐÖµ¡¢ºÇ½ªÌäÂê¤Ç¡È0Ê¸»ú²òÅú¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ëËÜ¾±å«¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦¿ÀÌÚ¡£ÆæÂ¿¤Å·ºÍ¡¦ËÜ¾±¤È¤·¤Æ»°Åç¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£ËÜºî¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¡È¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²òÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ®¤¤¿Í´Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¾±¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦À¸ÊüÁ÷¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡È¥Æ¥ì¥Ó³¦¤¬À¸¤ó¤À²øÊª¡É¡¦ºäÅÄÂÙÉ§¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥à¥í¡£¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤¬¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤ò¤µ¤é¤ËÏÇ¤ï¤»¤ë¡£ËÜºî¤Ç¥¯¥¤¥º¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¥à¥í¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»ä¤Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢ÎáÏÂºÇÂç¤Î¡Ú¥¯¥¤¥º¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Û¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡£
¢¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¼ç±é¡Ö·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡×ÆÃÊó±ÇÁü²ò¶Ø
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢30ÉÃ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¾Þ¶â1000Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤ÆÀï¤¦¹¥É¾¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ØQ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î·è¾¡Àï¡£¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿»°Åç¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤ÈËÜ¾±¡Ê¿ÀÌÚ¡Ë¡£1ÂÐ1¤ÎÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤ÎºÇ½ªÌäÂê¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£ËÜ¾±¤Ï¤Þ¤ÀÌäÂêÊ¸¤¬1Ê¸»ú¤âÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²óÅú¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¸«»ö¤ËÀµ²ò¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤è¤á¤¯²ñ¾ì¤Ë¡¢º¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Ê¤¤Í¥¾¡¸õÊä¤Î»°Åç¡Ä¡£ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢¤Ç²ø¤·¤¯¾Ð¤¦ºäÅÄ¡Ê¥à¥í¡Ë¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ëÌäÂê¡Ê¥¯¥¤¥º¡Ë¡£¡Ö¤Ê¤¼ÌäÂê¤ò1Ê¸»ú¤âÊ¹¤«¤º¤ËÀµ²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ä¤é¤»¡©ÉÔÀµ¡©¤½¤ì¤È¤âËâË¡¡©30ÉÃ¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÚÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¯¥¤¥º¡Û¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¡ÚÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¯¥¤¥º¡Û¤È¶¦¤Ë¡¢»°Åç¡¢ËÜ¾±¡¢ºäÅÄ¤Î3¿Í¤Î´é¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸ø³«Æü¤â·èÄê¡£5·î15Æü¡¢¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢·à¾ì¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÃÎÎ¬¤È¾ðÇ®¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢¶Ë¾å¤Î¡È¥¯¥¤¥º¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¡£´Ñ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¥¯¥¤¥º¤Î»²²Ã¼Ô¡É¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤Î¡Ú¥¯¥¤¥º¡áÆæ¡Û¤¬²ò¤±¤ë¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¥³¥á¥ó¥È
Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ëÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î²òÅú¤òÆ³¤½Ð¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ã£¤ÎËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁá²¡¤·¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¡¢·Ð¸³¡¢ÀïÎ¬¡¢µ»½Ñ¤È¤¤¤¦¥í¥¸¥«¥ë¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎËÜ¾±¤Ë¤è¤ë¡¢ÌäÂêÊ¸¤¬1Ê¸»ú¤âÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÀµ²ò¤·Í¥¾¡¤¹¤ë¡Ö0Ê¸»ú²òÅú¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤è¤½¥¯¥¤¥º¤Î¾ï¼±¤Ë¤âÍý¶þ¤Ë¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥ä¥é¥»¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÎÌµÍýÆñÂê¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿ÃË¡¢»°ÅçÎè±û¤ÏÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆæ¤Ï²ò¤±¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤¼»°Åç¤Ï¥¯¥¤¥º¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¡ÖÊû¤²¤¿¡×¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼ËÜ¾±¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ0Ê¸»ú²òÅú¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¯¥¤¥º¥ª¥¿¥¯¤ÎÈà¤é¤Î»×¹Í¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃ¼¡¹¤ÇÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ëÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¸òºø¤¹¤ë¤Ï¤º¡£µÈÌî´ÆÆÄ¤Î°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Êª¸ì¤Ï¡ª¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿ËÜ¾±¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÏÅ·ºÍ¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ª½ñ¤ò¤É¤¦Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç³°¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¡¢µÈÌî´ÆÆÄ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²òÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ®¤¤¿Í´Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¾±¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤â¥à¥í¤µ¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥à¥í¥Ä¥è¥· ¥³¥á¥ó¥È
¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡©¿¿·õ¾¡Éé¤À¤«¤é¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡©¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤òÃµ¤êºî¤ëÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»ä¤Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤Î±Ç²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤ò¤Ä¤¯¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥¤¥º¤¬¹¥¤¤Ê³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤«¤³¤Î±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÌò¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÂÐ°ì¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ï²¿¤«²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ö¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤¤¡£
¢¡¡Ö·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¾Þ¶â1000Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤ÆÀï¤¦À¸ÊüÁ÷¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÈQ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡É¤Î·è¾¡Àï¡£À¤´Ö¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢¡È¥¯¥¤¥º³¦¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¡¦»°ÅçÎè±û¤È¡ÈÀ¤³¦¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿ÃË¡É¡¦ËÜ¾±å«¤Ï¶¦¤ËÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÌä¤È¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÌäÂê¡¢Áá²¡¤·¥¯¥¤¥º¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢ËÜ¾±¤ÏÌäÂê¤¬1Ê¸»ú¤âÆÉ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²óÅú¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡£²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¯Ãæ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀµ²ò¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¡¢ËÜ¾±¤ÏÍ¥¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Ê¤¤»°Åç¡£¤É¤ó¤Ê¥¯¥¤¥º¤Ç¤¢¤ì¡¢ÌäÂêÊ¸¤¬ 0 Ê¸»ú¤Î¾õÂÖ¤ÇÅú¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¡½¡½¤ä¤é¤»¡©ÉÔÀµ¡©¤½¤ì¤È¤âËâË¡¡©
¤Ê¤¼¡¢ÌäÂê¤ò1Ê¸»ú¤âÊ¹¤«¤º¤ËÀµ²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤Ø¤Î¥¯¥¤¥º¡£
