スコアを良くしたければ練習場でドライバーは5発で十分！？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

サンドウェッジの飛距離を知っておこう！

ショートゲームが上手くいかずにスコアをまとめられないアマチュアは多いと思いますが、私に言わせればそんなの当たり前の話。なぜなら練習していないんですもん。練習場でドライバーをガンガン打ち込むのはおかしいという話です。もっともこれはアマチュアだけでなく、プロにも同じことが言えます。スコアを作るのはショートゲームなので、そこを重点的に練習しないとあなたのゴルフに明日はありません。私の場合、ドライバーの練習は5発だけ。球数のほとんどをショートゲームに費やしているわけです。そうしないと試合でスコアを作れませんからね。というわけで、スコアを縮めたいと思っている読者はショートゲームの練習に励んでいただきたいのですが、どのようにやればいいのかというと、自分の飛距離を把握することから始めるといいでしょう。

パターを除いた一番短いクラブ、たとえばそれが56度のサンドウェッジだとすれば、そのクラブで普通に打ったとき何ヤード飛ぶかを知っておかなければならない、ということです。サンドウェッジは100%の力では打ちませんから、自分のナチュラルなスイングで打って、その飛距離が何ヤードなのかというデータを持つということですね。それが60ヤードなら60ヤードでいいんです。「飛ばないからもっと飛距離を伸ばしたい」なんて考える必要はまったくありません。当たり前のことのようですが、これができているアマチュアが意外に少なくて、80ヤード飛ぶと思っていても、実際には60ヤードしか飛んでいないということがありがちなんですよ。だから練習場で打ち込んで、サンドウェッジの距離を一定にする。そしてその飛距離を正確に把握する。すべてはここからなんです。それが60ヤードなら半分の30ヤードはこれぐらい、45ヤードはこれぐらい、というように距離感を作っていきます。

そのためにも基準となるサンドウェッジの距離をまず作ってください。練習場でウェッジをよく打つんだけれど、50ヤードとか、フルスイングではない距離ばかりやっています、というのも実はダメです。加減しないと50ヤードって打てませんから、それだけやっていると絶対的な距離感というのは養われないんです。サンドウェッジを力を加減しないスイングで打って何ヤードの地点にボールが集まるか。これは必ず知っておいてください。いいですか。キャディバッグの14本のうち、パターを除いて最もやさしいクラブはサンドウェッジなんです。なぜなら一番短いし、手とボールの距離も短い。ということは、このクラブが当たらなかったらドライバーなんて到底当たりませんよ、ってことなんです。サンドウェッジの練習は地味で面白くないかもしれないけれど、やらなければ絶対に進歩はありません。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山