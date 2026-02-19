日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3765（+35.0　+0.94%）
ホンダ　1596（+13.5　+0.85%）
三菱ＵＦＪ　2988（+36.5　+1.24%）
みずほＦＧ　7122（+89　+1.27%）
三井住友ＦＧ　5933（+55　+0.94%）
東京海上　6509（+31　+0.48%）
ＮＴＴ　153（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2674（-6　-0.22%）
ソフトバンク　213（-0.9　-0.42%）
伊藤忠　2217（+7.5　+0.34%）
三菱商　4925（+25　+0.51%）
三井物　5477（+29　+0.53%）
武田　5741（-68　-1.17%）
第一三共　2953（+14　+0.48%）
信越化　5583（+30　+0.54%）
日立　4964（+52　+1.06%）
ソニーＧ　3484（+11　+0.32%）
三菱電　5656（+31　+0.55%）
ダイキン　20221（+21　+0.10%）
三菱重　4936（-16　-0.32%）
村田製　3645（+35　+0.97%）
東エレク　44359（+969　+2.23%）
ＨＯＹＡ　27351（+236　+0.87%）
ＪＴ　5976（+12　+0.20%）
セブン＆アイ　2318（+5　+0.22%）
ファストリ　68079（+559　+0.83%）
リクルート　6305（-22　-0.35%）
任天堂　8640（+4　+0.05%）
ソフトバンクＧ　4397（+71　+1.64%）
キーエンス（普通株）　58760（+360　+0.62%）