日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3765（+35.0 +0.94%）
ホンダ 1596（+13.5 +0.85%）
三菱ＵＦＪ 2988（+36.5 +1.24%）
みずほＦＧ 7122（+89 +1.27%）
三井住友ＦＧ 5933（+55 +0.94%）
東京海上 6509（+31 +0.48%）
ＮＴＴ 153（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2674（-6 -0.22%）
ソフトバンク 213（-0.9 -0.42%）
伊藤忠 2217（+7.5 +0.34%）
三菱商 4925（+25 +0.51%）
三井物 5477（+29 +0.53%）
武田 5741（-68 -1.17%）
第一三共 2953（+14 +0.48%）
信越化 5583（+30 +0.54%）
日立 4964（+52 +1.06%）
ソニーＧ 3484（+11 +0.32%）
三菱電 5656（+31 +0.55%）
ダイキン 20221（+21 +0.10%）
三菱重 4936（-16 -0.32%）
村田製 3645（+35 +0.97%）
東エレク 44359（+969 +2.23%）
ＨＯＹＡ 27351（+236 +0.87%）
ＪＴ 5976（+12 +0.20%）
セブン＆アイ 2318（+5 +0.22%）
ファストリ 68079（+559 +0.83%）
リクルート 6305（-22 -0.35%）
任天堂 8640（+4 +0.05%）
ソフトバンクＧ 4397（+71 +1.64%）
キーエンス（普通株） 58760（+360 +0.62%）
