¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¤Î¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×¥í¥±¥Ã¥È3¹æµ¡¤Ï2026Ç¯2·î25Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø
¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡ÊKAIROS¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È3¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥«¥¤¥í¥¹3¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü»þ¤Ï2026Ç¯2·î25Æü11»þ00Ê¬00ÉÃ¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²»þ´ÖÂÓ¤Ï11»þ00Ê¬00ÉÃ¡Á11»þ20Ê¬00ÉÃ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Í½È÷´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î26Æü¡Á2026Ç¯3·î25Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î5µ¡¤Î±ÒÀ±¤Ç¡¢¹âÅÙÌó500km¤ÎÂÀÍÛÆ±´üµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ÊTATARA-1R¤ÏÌó70kg¤ÎÄ¶¾®·¿±ÒÀ±¡¢Â¾¤Î4µ¡¤Ï3U¥µ¥¤¥º¤ÎCubeSat¡Ë¡£±ÒÀ±¤ÎÊ¬Î¥¤ÏÈ¯¼Í53Ê¬35ÉÃ¸å¡Á54Ê¬01ÉÃ¸å¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æ¥é¥¹¥Ú¡¼¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖTATARA-1R¡×
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSpace Cubics¤Î¡ÖSC-Sat1a¡×
¡¦¹Èø³Ø±à¤Î¡ÖHErO¡×
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¯¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¡ÖAETS-1¡×
¡¦TASA¡ÊÂæÏÑ¹ñ²È±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¡ÖNutSat-3¡×
¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥«¥¤¥í¥¹¤ò2²óÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2²ó¤È¤â±ÒÀ±¤Îµ°Æ»ÅêÆþ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï·ÀÌó¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇÃ»¡Ê1Ç¯°ÊÆâ¡Ë¡×¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²ÉÑÅÙ¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÉÑÅÙ¡ÊÇ¯´Ö20µ¡°Ê¾å¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±§ÃèÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ3¹æµ¡¤Ç¤Î±ÒÀ±µ°Æ»ÅêÆþ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥¤¥í¥¹3¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤äÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Èµª°Ë¼þÊÕÃÏ°è¶¨µÄ²ñ¤Î¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¾å¤²±þ±ç¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥«¥¤¥í¥¹¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¾å¤²±þ±ç¥µ¥¤¥È - https://wakayama-rocket.com/
¥«¥¤¥í¥¹¤È¤Ï
¥«¥¤¥í¥¹¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¤¬³«È¯¤·¤¿Á´Ä¹Ìó18m¤Î4ÃÊ¼°¥í¥±¥Ã¥È¡Ê¸ÇÂÎ3ÃÊ¡Ü¾®·¿±ÕÂÎ¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Èµª°Ë¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥í¥¹½é¹æµ¡¤ÏÆâ³Õ±ÒÀ±¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡ÖÃ»´üÂÇ¾å·¿¾®·¿±ÒÀ±¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ2024Ç¯3·î13Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯¼ÍÌó5ÉÃ¸å¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼«Î§Èô¹Ô°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÈô¹ÔÃæÃÇÁ¼ÃÖ¤¬¼«Î§Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¼Í¾ìÄ¾¾å¤ÇÇúÈ¯¤·¡¢±ÒÀ±¤Îµ°Æ»ÅêÆþ¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¯2024Ç¯12·î18Æü¤Ë5µ¡¤Î±ÒÀ±¤òÅëºÜ¤·¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥«¥¤¥í¥¹2¹æµ¡¤Ï¡¢È¯¼ÍÌó3Ê¬7ÉÃ¸å¤Ë¼«Î§Åª¤ÊÈô¹ÔÃæÃÇÁ¼ÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é¹æµ¡¤ËÂ³¤¤¤Æ±ÒÀ±¤Îµ°Æ»ÅêÆþ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½é¹æµ¡¤Ç¤Ï¿ä¿ÊÌô¤ÎÇ³¾ÆÂ®ÅÙ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤ä¸·¤·¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èô¹ÔÀµ¾ïÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¤·¤¿¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èô¹ÔÃæÃÇÁ¼ÃÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2¹æµ¡¤Ç¤ÏÈô¹ÔÃæ¤Ë1ÃÊÌÜ¥Î¥º¥ë¤Î³ÑÅÙ¤òÀµ¾ï¤Ë¸¡ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ÑÀª¤¬Íð¤ì¡¢2ÃÊÌÜ¤Ç¤â»ÑÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èô¹ÔÃæÃÇÁ¼ÃÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
