2月27日よりシネマート新宿ほかで公開される『ロビー！ 4000億円を懸けた仁義なき18ホール』より、ハ・ジョンウ、カン・ヘリム、パク・ビョンウン、チェ・シウォンからの特別メッセージ動画が公開された。

本作は、ハ・ジョンウ演じる新進テック企業の若社長チャンウクが4兆ウォン（＝4000億円）級の国策事業に食い込むため、人生初の接待ゴルフに挑み、倒産危機を乗り越えようとする、人生逆転“接待”エンターテインメント。ハ・ジョンウにとって『いつか家族に』（2015年）から10年ぶりの監督作となる。生き馬の目を抜くビジネス業界の掟にはからっきし疎い主人公を自ら演じたほか、彼が絶大な信頼を寄せる“同業者”たちがこぞって出演。『新感染 ファイナル・エクスプレス』のキム・ウィソン、『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』のパク・ビョンウン、『エクストリーム・ジョブ』や『犯罪都市 PUNISHMENT』のイ・ドンフィ、『チャンシルさんには福が多いね』のカン・マルグム、SUPER JUNIORのチェ・シウォン、Netflixシリーズ『サムバディ』のカン・へリムが共演に名を連ねる。脚本は『1987 ある闘いの真実』のキム・ギョンチャンが手がけた。

公開されたのは、本作で主人公チャンウク役と監督を兼任したハ・ジョンウ、スランプ中のプロゴルファー、ジン・セビンに扮し、本作でスクリーンデビューを飾ったカン・ヘリム、チャンウクのライバルであるグァンウを演じたパク・ビョンウン、そして魔性の俳優マ・テスとして登場するチェ・シウォンの4人からのメッセージ動画。

ハ・ジョンウは、手をあげ、フランクな雰囲気で開口一番から日本語で「こんにちは！ ハ・ジョンウです」と挨拶。その後、「ごはんもたくさん食べてください。そして『ロビー！』にたくさんの愛と応援をお願いします」と呼びかけた。カン・ヘリムも最初の挨拶「はじめまして」を日本語で言ったあと、笑顔で「日本での公開をワクワクしています」と初々しい姿を披露。そしてパク・ビョンウンが「ありがとうございます。そうかー『ロビー！』ですねー」と日本語で話していると、フレームの外で「エイガ！ エイガ！」と言っている声だけが入っている。その声の主はハ・ジョンウ。ハ・ジョンウとパク・ビョンウンは共演作も多く、本作ではライバル同士を演じている2人だが、普段の仲の良さが垣間見せている。チェ・シウォンは、「『ロビー！』は本当に楽しくてワクワクして そして感動がたくさん詰まった作品です」と本作を解説。最後には「また会いましょう！」と日本語で観客に呼びかけた。（文＝リアルサウンド編集部）