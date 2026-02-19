£±£¹Æü¤Î³ô¼°Áê¾ì¸«ÄÌ¤·¡áÂ³¿¤·ºÇ¹âÃÍ¤â»ëÌî¤Ë¡¢²¤ÊÆ³ôÁ´ÌÌ¹â¤È±ß°Â¤Ç¥ê¥¹¥¯Áª¹¥Â³¤¯
¡¡£±£¹Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¼çÎÏ³ôÃæ¿´¤Ëº¬¶¯¤¤Çã¤¤¤¬Â³¤¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¶¯Ä´Å¸³«¤ò°Ý»ý¤·¤½¤¦¤À¡£Á°Æü¤Ï£µÆü¤Ö¤ê¤ËÂçÉýÈ¿È¯¤·°ì»þ£¸£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤ò¤ß¤»¡¢Âç°ú¤±¤Ë¤«¤±¿¤ÓÇº¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¼è°ú½ªÎ»»þ¤Ç£±¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÁ°Æü¤Û¤É¾åÃÍ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£µËü£·£°£°£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç´è¶¯¤ÊÃÍÆ°¤¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢º£·î£±£°Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¾ìÍè¹âÃÍ£µËü£·£¶£µ£°±ß¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Á°Æü¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤ÎÁ´ÌÌ¹â¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë£Ä£Á£Ø¤Ï£±¡óÄ¶¤Î¾å¾º¤ÇÂ³¿¡£¥é¥¤¥ó¥á¥¿¥ë¤Ê¤ÉËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤ËÇã¤¤¤¬¸þ¤«¤¤»Ø¿ô¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î£Ã£Á£Ã£´£°¤Ï£³ÆüÂ³¿¤·¡¢Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Î£Æ£Ô£Ó£Å£±£°£°¤â£±¡óÄ¶¤Î¾å¾º¤Ç£´ÆüÂ³¿¤·¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·´ðÄ´¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤ËÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤êÁ´ÂÎÁê¾ì¤ò¸£°ú¤·¡¢£Î£Ù¥À¥¦¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤È¤â¤Ë¾åÃÍ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¤È£Á£É¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤ÇÄó·È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥á¥¿¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎºÇÀèÃ¼£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤ò¿ôÉ´Ëü¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢£Î£Ù¥À¥¦¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤¤¤º¤ì¤â¼è°ú¸åÈ¾¤Ï¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë£Æ£Ò£Â¤¬³«¼¨¤·¤¿£±·î¤Î£Æ£Ï£Í£ÃµÄ»öÍ×»Ý¤Ç¡¢º£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤ÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íø¾å¤²¤âÁªÂò»è¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Þー¥±¥Ã¥È¿´Íý¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤Î²¤½£³ô¤¬Á´ÌÌ¹â¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤â¶¯Ä´Å¸³«¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤ÇÂ¤â¤ÈµÞÂ®¤Ë¥É¥ë¹â¡¦±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Í¢½Ð¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖºàÎÁ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹À¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¸ÄÊÌ³ô¤ÎÊª¿§¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡£±£¸Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£²£¹¥É¥ë£´£·¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£¹£¶£¶£²¥É¥ë£¶£¶¥»¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£±£·£µ¡¥£²£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£²£·£µ£³¡¥£¶£³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£±£²·î¤Îµ¡³£¼õÃí¡¢£±·î¤Î¼óÅÔ·÷¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£±£²·î¤Î¥æー¥í·÷·Ð¾ï¼ý»Ù¡¢£²·î¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢£±£²·î¤ÎÊÆËÇ°×¼ý»Ù¡¢£±·î¤ÎÊÆ²¾·ÀÌó½»ÂðÈÎÇä»Ø¿ô¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¡¢¹á¹Á¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£¸Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£²£¹¥É¥ë£´£·¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£¹£¶£¶£²¥É¥ë£¶£¶¥»¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£±£·£µ¡¥£²£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£²£·£µ£³¡¥£¶£³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£±£²·î¤Îµ¡³£¼õÃí¡¢£±·î¤Î¼óÅÔ·÷¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£±£²·î¤Î¥æー¥í·÷·Ð¾ï¼ý»Ù¡¢£²·î¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢£±£²·î¤ÎÊÆËÇ°×¼ý»Ù¡¢£±·î¤ÎÊÆ²¾·ÀÌó½»ÂðÈÎÇä»Ø¿ô¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¡¢¹á¹Á¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS