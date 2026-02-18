¡Ö¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ï2015Ç¯1·î¤Ë»ØÄêÆñÉÂ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤â¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©1933Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î´ã²Ê°å¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ó¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥§ー¥°¥ì¥óÇî»Î¤¬ÏÀÊ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¾É¾õ¤ÏÎÞÁ£¤äÂÃ±ÕÁ£¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÉôÊ¬Èç¤¬·ÏÅýÅª¤Ë¿¯¤µ¤ì¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¡´ïÉÂÊÑ¤òÈ¼¤Ã¤¿Á´¿ÈÀ¤Î¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤äÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥Èー¥Ç¥¹¤Ê¤É¤Îç±¸¶ÉÂ¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆó¼¡À¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹çÊ»¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¸¶È¯À¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½¾õÈ¯¾É¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÀ®Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¼«¸ÊÌÈ±Ö¤Î¼À´µ¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï°äÅÁ»ÒÅªÍ×°ø¡¦ÌÈ±Ö³ØÅª°Û¾ï¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î´Ä¶Í×°ø¡¦½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î4¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¤¢¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÜ¤Î´¥Áç¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ý¹ÐÆâ¤Î´¥Áç¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¦ÌÜ¤¬ÄË¤¤¡¦ÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¡¦ÌÜ¤¬¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¡¦Êª¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¤Ï¸ý¤¬³é¤¯¡¦ÂÃ±Õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¦Ì£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦Ãî»õ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÉ¡¤¬³é¤¤¤¿¤êÉ¡¤Ë¤«¤µ¤Ö¤¿¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¡¹Ð¤Î´¥Áç¤ä¡¢´À¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë´¥ÁçÈ©¤Î¾É¾õ¤â¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Á´¿È¾É¾õ¤È¤·¤ÆÈ¯Ç®¡¦Æ¬ÄË¡¦ÈèÏ«´¶¡¦´ØÀá¤ÎÄË¤ß¡¦µ²±ÎÏÄã²¼¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦µ¤Ê¬¤ÎÊÑÄ´¡¦¤¦¤Ä·¹¸þ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï40～60Âå¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®»ù¤ä¹âÎð¼Ô¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷Èæ¤Ç¤¤¤¦¤È½÷À¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
´µ¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ÏÉÂµ¤¼«ÂÎ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤äÈ½ÃÇ´ð½à¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Î¿ÇÃÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´¿È¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£´¥Áç¾É¾õ¤È¤ÏÊÌ¤ËÁ´¿È¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î´ØÀá¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÂ¿´ØÀáÄË¡¦Â¿´ØÀá±ê¡¦¶ÚÆù¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¼êÂ¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¬À¸¤¸¤ëËö¾¿¿À·Ð¾ã³²¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤äÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥Èー¥Ç¥¹¤Ê¤É¤Îç±¸¶ÉÂ¤ò¹çÊ»¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²¤Ï»ØÄêÆñÉÂ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤Ê¾õ¶·¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾É¾õ¤ÏµÞ·ã¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¤ËÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²³Ø²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢³Ø²ñ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´µ¼Ô²ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¤Î²ñ¡×¤¬Ç¯¤Ë1²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ÇÇº¤à´µ¼Ô¤µ¤óÃ£¤È¸òÎ®¤·¡¢Çº¤ß¤ä¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢¾É¾õ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
