¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó Âè3Æü ¥ë¥¤¥¹ ¥°¥È ¥ß¥²¥ë / ¥°¥¹¥¿¥Ü ¥Ï¥¤¥Ç vs ¥¨¥Ð¥ó ¥¥ó¥° / ¥¸¥ç¥ó ¥Ô¥¢ー¥¹
¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î22Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥ë¥¤¥¹ ¥°¥È ¥ß¥²¥ë / ¥°¥¹¥¿¥Ü ¥Ï¥¤¥Ç] 2 - 0 [¥¨¥Ð¥ó ¥¥ó¥° / ¥¸¥ç¥ó ¥Ô¥¢ー¥¹]
¡¡¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè3Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥ë¥¤¥¹ ¥°¥È ¥ß¥²¥ë / ¥°¥¹¥¿¥Ü ¥Ï¥¤¥Ç¤ÈÂè4¥·ー¥É¤Î¥¨¥Ð¥ó ¥¥ó¥° / ¥¸¥ç¥ó ¥Ô¥¢ー¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ë¥¤¥¹ ¥°¥È ¥ß¥²¥ë / ¥°¥¹¥¿¥Ü ¥Ï¥¤¥Ç¤¬6-0¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥ë¥¤¥¹ ¥°¥È ¥ß¥²¥ë / ¥°¥¹¥¿¥Ü ¥Ï¥¤¥Ç¤¬7-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥ë¥¤¥¹ ¥°¥È ¥ß¥²¥ë / ¥°¥¹¥¿¥Ü ¥Ï¥¤¥Ç¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
