¶á»ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡© BenQ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¾ÈÌÀ ºÇ¿·µ¡¼ï¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤âÌÜ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¹©É×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¡¡BenQ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥²¡¼¥Þ¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÈÌÀÀ½ÉÊ¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î10Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤ª¼ê¤â¤È¤Î¤¢¤«¤êÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâÌ¤È¯Çä¤Î¡ÖMindDuo Max¡×¡ÖNookLight¡×¡ÖPianoLight Grand¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖMindDuo Max¡×¡ÖNookLight¡×¤Ï10·î°Ê¹ß¡¢¡ÖPianoLight Grand¡×¤Ï2026Ç¯4·î¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¡¢³Æ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢ÂÎ¸³·¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÉô¤«¤é¡¢Corporation »ö¶ÈÉôÄ¹ JC Pan»á¡¢Asia Pacific ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Eddie Wang»á¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤âÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖMindDuo Max¡×¤¬¿Æ»Ò¸þ¤±¤Î¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥È¡¢¡ÖNookLight¡×¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¥é¥¤¥È¡¢¡ÖPianoLight Grand¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¸þ¤±¥é¥¤¥È¤È¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
¼«Á³¸÷¤Ë¶á¤¤¤«¤éÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤ ¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àLED¡×¤òºÎÍÑ
¡¡BenQ¤Î¾ÈÌÀÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«Á³¸÷¤Ë¶á¤¤¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àLED¡×¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¸÷³Øµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼«Á³¸÷¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àLED¤Ï¡¢¹ñÎ©ÂæÏÑÂç³Ø´ã²Ê³ØÉô¤È¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶á»ë¤ÎÈ¯À¸¤äÌÖËì¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¡£¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½¤Î¸å¤Ï¡¢¼çÎÏ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖScreenBar Halo 2¡×¤òÎã¤Ë¼Â±é¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¹ÈÏ°Ï¤ò½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬Êñ¤ß¹þ¤à »Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¡ÖMindDuo Max¡×
¡¡¼¡¤ËÈ¯É½À½ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡ÖMindDuo Max¡×¤Ï25m2¤Î¹ÈÏ°Ï¤ò1400lux¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¾È¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥È¡£ÌÀ¤ë¤µ¤È¿§²¹ÅÙ¡¢¾å²¼¤Î¥é¥¤¥È¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±ÜÍ÷¡¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¹¥¯³Ø½¬¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¿Æ»Ò¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¤¹©É×¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£²¼¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤ÈÄ¾ÀÜ¸÷¸»¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Èß¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢»Ø¤ÇÆ°¤«¤»¤Ð¡¢¸÷¤Î¸þ¤¤ÎÄ´À°¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¡×¤ò²ò·è ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤¤¥½¥Õ¥¡¡¼¥é¥¤¥È¡ÖNookLight¡×
¡¡¡ÖNookLight¡×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¥é¥¤¥È¤Î¡ÖÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¡×ÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¡¢¼ê¸µ¤Ï¤¯¤Ã¤¤ê¡¢¶õ´Ö¤òÍ¥¤·¤¯¾È¤é¤»¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹±ÜÍ÷¡¢ÆÉ½ñ¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥ó¥×¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤ÏÃåÃ¦¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥é¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤ªÉô²°¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤â¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¸°È×¤È³ÚÉè¤òÅª³Î¤Ë¾È¤é¤¹ ¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¸þ¤±¤Î¡ÖPianoLight Grand¡×
¡¡¡ÖPianoLight Grand¡×¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥È¡£3D¸÷³Øµ»½Ñ¤ÎSTEREO-Light¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸°È×ÍÑ¡¢³ÚÉèÍÑ¤Î2¤Ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅª³Î¤Ë¾È¤é¤·½Ð¤¹¸÷ÀþÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°Ä´¸÷¤ä¼«Æ°ÅÀÅô¡¦¾ÃÅôµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃÆ¤¤ä¤¹¤µ¡¢±éÁÕÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¾ÈÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÂÎ´¶·¿¤ÎÅ¸¼¨¤òÅ¸³« ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ¤Ç¾ÈÌÀ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¡¢³Æ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢ÂÎ¸³·¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÉô¤«¤é¡¢Corporation »ö¶ÈÉôÄ¹ JC Pan»á¡¢Asia Pacific ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Eddie Wang»á¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤âÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖMindDuo Max¡×¤¬¿Æ»Ò¸þ¤±¤Î¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥È¡¢¡ÖNookLight¡×¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¥é¥¤¥È¡¢¡ÖPianoLight Grand¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¸þ¤±¥é¥¤¥È¤È¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
¼«Á³¸÷¤Ë¶á¤¤¤«¤éÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤ ¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àLED¡×¤òºÎÍÑ
¡¡BenQ¤Î¾ÈÌÀÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«Á³¸÷¤Ë¶á¤¤¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àLED¡×¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¸÷³Øµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼«Á³¸÷¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥àLED¤Ï¡¢¹ñÎ©ÂæÏÑÂç³Ø´ã²Ê³ØÉô¤È¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶á»ë¤ÎÈ¯À¸¤äÌÖËì¤Î±ê¾ÉÈ¿±þ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¡£¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½¤Î¸å¤Ï¡¢¼çÎÏ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖScreenBar Halo 2¡×¤òÎã¤Ë¼Â±é¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¹ÈÏ°Ï¤ò½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬Êñ¤ß¹þ¤à »Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¡ÖMindDuo Max¡×
¡¡¼¡¤ËÈ¯É½À½ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡ÖMindDuo Max¡×¤Ï25m2¤Î¹ÈÏ°Ï¤ò1400lux¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¾È¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥í¥¢¥é¥¤¥È¡£ÌÀ¤ë¤µ¤È¿§²¹ÅÙ¡¢¾å²¼¤Î¥é¥¤¥È¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±ÜÍ÷¡¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¹¥¯³Ø½¬¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¿Æ»Ò¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÍ¥¤·¤¤¹©É×¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£²¼¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤ÈÄ¾ÀÜ¸÷¸»¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Èß¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢»Ø¤ÇÆ°¤«¤»¤Ð¡¢¸÷¤Î¸þ¤¤ÎÄ´À°¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¡×¤ò²ò·è ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤¤¥½¥Õ¥¡¡¼¥é¥¤¥È¡ÖNookLight¡×
¡¡¡ÖNookLight¡×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¥é¥¤¥È¤Î¡ÖÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¡×ÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¡¢¼ê¸µ¤Ï¤¯¤Ã¤¤ê¡¢¶õ´Ö¤òÍ¥¤·¤¯¾È¤é¤»¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹±ÜÍ÷¡¢ÆÉ½ñ¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥ó¥×¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤ÏÃåÃ¦¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥é¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤ªÉô²°¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤â¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¸°È×¤È³ÚÉè¤òÅª³Î¤Ë¾È¤é¤¹ ¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¸þ¤±¤Î¡ÖPianoLight Grand¡×
¡¡¡ÖPianoLight Grand¡×¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥È¡£3D¸÷³Øµ»½Ñ¤ÎSTEREO-Light¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸°È×ÍÑ¡¢³ÚÉèÍÑ¤Î2¤Ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅª³Î¤Ë¾È¤é¤·½Ð¤¹¸÷ÀþÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°Ä´¸÷¤ä¼«Æ°ÅÀÅô¡¦¾ÃÅôµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃÆ¤¤ä¤¹¤µ¡¢±éÁÕÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¾ÈÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£