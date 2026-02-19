阪神の沖縄・宜野座キャンプで注目したのは新外国人投手、カーソン・ラグズデール、ダウリ・モレッタのシート打撃登板だった。

長年の習慣で新戦力の投手が登板する際、ポケットからストップウオッチを取り出し、走者一塁時の投球タイムを計る。クイック投法ができるか否か。小さなことだが、日本で成功するカギを握る。走者が気になり、投球がおろそかになって、消えていった投手はいくらもいる。通らねばならない関門である。

結論から言えば、あまり参考にならなかった。両投手ともにアメリカで「スライドステップ」というクイック投法をほとんど使わなかった。

走者一塁の場面はあった。参考までに手もとで計ったタイムを記す。

ラグズデールは打者2人に計10球投げ、1秒40〜53だった。2メートル3の右腕は走者には構わず、左足を高く上げていた。

モレッタは走者一塁で打者1人に5球投げて1秒22〜32だった。まずまず速いタイムである。大リーグや3Aで救援専門だった右腕はクイックも使えると見てとった。

記者席で隣だった前OB会長の川藤幸三は「そりゃあな」と言った。「新外国人がクイックやサインプレー、細かいことで戸惑うのは毎度のこっちゃ。どう順応していくかよ」。アメリカでの成績や年齢を調べ「まだ日本で成長する余地があるというこっちゃ」。

確かに、大リーグや独立球団・高知も行き来し、阪神で通算6年目になるラファエル・ドリスもシート打撃、走者一塁で打者2人に9球投げ、1秒20〜27と合格点のタイムだった。日本でクイックを覚えたのだ。

ブルペンでは若手投手がクイック投法で投げていた。投手チーフコーチ・安藤優也がストップウオッチを手に計測していた。これも手もと計測のタイムを記す。

▽石黒佑弥1秒21〜24（直球）、1秒32（カーブ）▽早川太貴1秒26（直球）、1秒32〜34（チェンジアップ）▽工藤泰成1秒27（直球）、1秒32（スライダー）

ほぼ合格点である。早川には安藤が身ぶりを交え、コツを伝えていた。

今は監督の藤川球児は大リーグ移籍の前年2012年、タイムを劇的に速めた。原稿に書いたのでよく覚えている。前年平均1秒3〜4が、1秒2、時には1秒1を切る時もあった。

つまり、やればできるのである。 ＝敬称略＝（編集委員）