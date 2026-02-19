向上心が尽きることはない。トヨタ自動車・徳本健太朗外野手（29）が入社8年目となる今季に向け、長打力アップを誓った。

「走攻守の全てにおいてレベルアップしようとしている中で、打つ方では特に長打力に重きを置いています。アッパースイングの角度がこれまではすごく低かったので、そこを上げていくことで長打を増やしたい」

外野の間を低く、鋭いライナーが抜けていく。22〜24年で3年連続日本一に貢献してきた不動のレギュラー。巧みなバットコントロールによるミート率の高さに定評があったが、今オフ、こだわっている数値が打球角度だ。理想は8〜12度。フリー打撃とはいえ、打球の質は明らかに変わってきた。

「捻転差を加えることでアッパースイングの度合いが高まるので、そこは一番意識して取り組んでいます。僕も一発があると思ってもらえれば、バッテリーは嫌がってくれると思うので」

徳本が熱心に取り組んでいるのは、回転運動をはじめ野球の動作で必要とされているアトラクターを強化するためのドリル。骨盤を固定したまま、軸足である左足を極限までねじって最後に力を解放する。「雑巾を絞るようなイメージです」。9番で起用されることが多いが、50メートル走は6秒を切るほどの俊足。言うなれば“二人目の1番打者”で、長打率が狙い通りに上がれば得点力は格段に増すことになる。

安定感抜群の左翼守備は、社会人野球でも屈指のレベルだ。昨夏の都市対抗1回戦。JR東日本東北戦の5回1死二塁で、ビッグプレーが生まれた。左翼線寄りへの単打を処理すると、本塁へワンバウンドのストライク送球で補殺。少しでも逸れていたら同点というケースを未然に阻止した。

「送球のラインを外さないということは日々、キャッチボールの段階から取り組んでいますし、シートノックの段階から、常に実戦を意識しています。あの歓声は一生忘れられないと思いますし、本当にしびれました」

2大大会での4年連続日本一を目指した昨季は都市対抗、日本選手権とも優勝争いに絡むことなく敗退。チームとしての完成度は高かっただけに、その衝撃は大きかった。

「チームとしては悔しさしかない。一発勝負は難しいと言われますが、それでも勝たなければいけない。チームバッティングを見直していますし、走塁でももっとプレッシャーをかけていきたい」

トヨタ自動車としてのプライドを取り戻すための今季。悔しい二つの敗戦を糧に、より進化した野球で挑む。