¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÎëÌÚ³ð¡¢¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¡¡²òÀâ¿Ø¡Ö¾Íè¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡¢¡ÖÃæÂ¼Áª¼ê¤¬WBC¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²¿»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿¿ÃæËþ»á¤È´Û»³¾»Ê¿»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î3Ç¯ÌÜ¡¦ÎëÌÚ³ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¸ª¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¿¤Àº£Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÓ»³´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¸Å²ìÁª¼ê¤ÈÃæÂ¼Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢3ÈÖ¼ê¡¢4ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡£3ÈÖ¼ê¤ÇÎëÌÚÁª¼ê¤ò°ì·³¤ËÃÖ¤¤¤È¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÆó·³¤Ç¥²¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¾Íè¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´Û»³»á¤Ï¡Öº£¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤¬WBC¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²¿»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ïºòµ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.250¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢°ì·³¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.333¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù