¡ÚZARA¤Î¥°¥êー¥ó¡Û¤¬40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ÄêÈÖ¿§¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡Öº¹¤·¿§¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥³ー¥Ç¤Î¥·¥ã¥ì´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤»þ¤Ï¡Ö¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼è¤êÆþ¤ìÊý¤ËÇº¤ó¤À¤ê¤È¡¢º¹¤·¿§¤ÎÀµ²ò¤ËÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤½¤ó¤ÊÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿¼¤á¤Î¡Ö¥°¥êー¥ó¡×¡£¹õ¤ä¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¿§¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¥°¥êー¥ó¤Î¡Öº¹¤·¿§¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥â¥¹¥°¥êー¥ó¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥»ー¥¿ー
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥êー¥ó¤Î¥»ー¥¿ー¡£¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤âµ¤Éé¤ï¤º¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¡£¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー¤¬¥ê¥é¥¯¥·ー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¾æ´¶¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶¡£
¥µ¥Æ¥óÉ÷ÁÇºà¤Ç¾åÉÊ¤Ë¿§Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤ë
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥µ¥Æ¥óÉ÷¥·¥ã¥Ä¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥É¥ìー¥×¥·¥ã¥Ä¡£¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Ì£¤ÈÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¤Ç¤â´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¡£ÄêÈÖ¿§¤ËË°¤¤¿¤È¤¤Î¡¢¼¡¤Î°ì¿§¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
