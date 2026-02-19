ÊÝ°é»Î¡Ö°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¡ÚÂ¸µ¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤¿¤¬¤ë2ºÐ»ù¡Û¢ª Î¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¡Ø¿¼¤¤°¦¾ð¡Ù¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¾ï¼±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤ÇÊÝ°é»Î¤ÎNºÚ¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤«¤é²ÈÄí´Ä¶¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2ºÐ»ù¥¯¥é¥¹¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë»Ò
NºÚ¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯30Âå¤Î½÷À¡£2ºÐ»ù¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö¥¦¥µ¥®ÁÈ¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶áÆþ±à¤·¤Æ¤¤¿T»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢NºÚ¤Ï¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃë¿²¤Î»þ´Ö¤ä¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤Ê¤¼¤«NºÚ¤ÎÂ¸µ¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼»ä¤ÎÂ¸µ¤Ë¡Ä¡Ä¡©
ºÇ½é¤Ï¶öÁ³¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿Æü¤âÂ³¤¯¤½¤Î¹ÔÆ°¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¡¢¤Û¤«¤ÎÊÝ°é»Î¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢T»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Û¤«¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢NºÚ¤Ï¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È°ÂÅÈ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£