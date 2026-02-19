YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、とある日ドーム型猫ハウスにて寝ていた子猫の様子。

なんと大胆にハウスからはみ出して寝ている子猫に対して「ツラくないのかな？」「溢れてる溢れてる笑笑」と驚きと笑いの声が集まっています。

【動画：ふと子猫たちが眠っている『猫ハウス』を見たら…とんでもない寝相に爆笑】

とっても無防備な寝姿

カイ君は、お父さんネコ、お母さんネコ、そしてきょうだい猫5匹と一緒に暮らすやんちゃ盛りの男の子。おうちのなかにはドーム型猫ハウスがあり子猫たちがみな集まってすやすや、おやすみタイムです。

その中でひときわ目立つ格好で寝ているのが、カイ君なのです。

一度は起きるが・・・

カイ君落っこちちゃうよ～、体勢は辛くないの？と心配になる一方で、無防備な表情にくすっと笑ってしまいます。

ここまで警戒心なくいれるのは、安全が確保されているおうちの中だからこそ。

カイ君は、一度「なに～？」という表情で目を覚まします。

一瞬体勢を立て直すのかと思いきや・・・

なぜかすぐに同じ体勢になり、夢の中へ戻っていくのです。

目覚め

ふと、後ろで目覚めたチェリーちゃんはハウスの外に出たくなったようです。

カイ君を「そこにいられると、すんごく邪魔だわ・・・」と困り顔で見つめます。

そして、チェリーちゃんはついに決心してカイ君の顔を押しのけ、ぴょん！と出ていくのです。

その反動でついに目を覚ましたカイ君。あくびをしながらしばらくぼんやりするものの、ようやく動き出すのでした。

YouTubeチャンネル『猫とネコ』ではその後のカイ君たちの成長の様子を観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫とネコ」さま

執筆：NOBUKO

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。