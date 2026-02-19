今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたねずみのおもちゃで遊んでいた猫ちゃんの様子。大好きな投稿主さんと遊んでいた猫ちゃんでしたが、途中で思わぬハプニングが発生。そのときの様子が可愛いとXで大きな話題になりました。投稿はXにて、317万回以上表示。13万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：猫にねずみのおもちゃが『直撃』してしまった結果…可愛すぎる『リアクション』】

人間のコントロールが悪くてねずみのおもちゃが

今回、Xに投稿したのは「くうねる」さん。登場したのは、猫のねるちゃんです。

投稿主さんと楽しく遊んでいた、ねるちゃん。お気に入りのねずみのおもちゃを投げて遊んでいたようです。しかし、途中で思わぬハプニングが発生。投稿主さんがコントロールを誤って、ねずみのおもちゃをねるちゃんに直撃させてしまったそうです。

まさかのデッドボールに驚いた、ねるちゃん。カメラはその一瞬を撮影。そこに写っていたのは、驚きのあまり目をつぶって顔を引きつらせていたねるちゃん。この表情…思わずクセになりそうなくらい可愛いです。

可愛い表情をみせてくれた、ねるちゃんがXで大バズり

ねずみのおもちゃが直撃して驚いてしまった、ねるちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「すごく良い顔」「下手くそにゃ～」「猫って目をつぶった顔も可愛いですよね」「タイミング良かった、可愛いw」「ネズミが怖い猫だなんてw」などの声が多く寄せられていました。ねるちゃんの可愛いお顔は多くの方に癒しと笑いを届けてくれたようですね。

Xアカウント「くうねる」では、猫のねるちゃん、くうちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。猫まみれな投稿の数々はどれも可愛さ満点です。

写真・動画提供：Xアカウント「くうねる」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。