¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Ç¡¢»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Æ±¼ïÌÜÆüËÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂº·É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç5°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÎóÅç´¿´î¤«¤é2Æü¡¢2¿Í¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»°±º¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤¬º£Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼±éµ»¸å¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¸å¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¿çÌ²¤¬¼è¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤«¤é¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»°±º¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ä¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£°ìÊý¤ÎÌÚ¸¶¤â¡Ö¤ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Î¶¯¤µ¤¬À¤³¦°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï°ìÈÖÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
