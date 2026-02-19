シャロン・オズボーンが、亡き夫オジー・オズボーンさんのラストコンサートを「ABBA Voyage」形式のホログラムショーとして公開する提案を受けていることが明らかになった。



【写真】仲良し！在りし日のオジー・オズボーンさんとシャロン・オズボーン夫人

音楽界の伝説オジーは、昨年7月にヤングブラッドやスティーヴン・タイラーら豪華ゲストが参加した10時間のチャリティ公演『Back To The Beginning』で惜別を告げ、その数週間後に76歳で逝去。同公演の映像はパラマウントプラスの『Ozzy: No Escape From Now』でも一部使用されたが、現在シャロンはさらなる展開を協議中だという。



関係者はザ・サン紙に対し、次のように語っている。「もともとコンサートを何らかの形で公開する計画はありましたが、当然ながらオジーが亡くなった後、すべてが止まりました。シャロンは今、再び仕事について考えられる状況になり、提示された選択肢を検討しているところです。話し合いは続いており、単純なコンサート映画から『ABBA Voyage』スタイルのショーまで、さまざまなオファーがあります」



また、ヤングブラッドが主演候補とされる伝記映画に加え、シャロンは2027年に「オズフェス」を復活させる意向だ。既にプロモーターのライブネーションと初期段階の協議に入っており、かつてのような大規模な国際ツアーとしての再開が期待されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）