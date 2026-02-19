¡È5Ëü¿Í¤Î¾×·â¡É¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö²ÁÃÍ¡×¡¡400Ç¯ÂÔ¤Á¡ÄÆÃÊÌ¤ÊÃéÀ¿¿´¤¬À¸¤ó¤ÀÌ´ÉñÂæ¡ÖÂ¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤¬¡×
UEFA¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤Ë5Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿
¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ï°éÀ®¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡2·î5Æü¤Ë5Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¥ë¥óU-19¤È¥¤¥ó¥Æ¥ëU-19¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Î¹ñºÝ»î¹ç°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥×¥í¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£Âç²ñ¤Ï¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤ÎCL¤È¸À¤ï¤ì¤ëUEFA¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¡£Åö½é¤ÏCL½Ð¾ì¥¯¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏUEFA²ÃÌÁ¹ñ¤Î¹ñÆâ¥æ¡¼¥¹Âç²ñÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤â½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥ë¥ó¤Ï¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï3-1¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥±¥ë¥óU19¤âÂç´Ñ½°¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤ËÍ¦´º¤ËÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¥×¥í¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¡¢UEFA¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤ë5Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤È¶½Ê³¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥±¥ë¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2Ëü5500Ëç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥±¥ë¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¡£ËèÇ¯25¿Í¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹¹¿·¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢ºÇ¸åÈø¤Î¿Í¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¼Â¤Ë400Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£1Éô¤«¤é2Éô¤Ø¹ß³Ê¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤µ¤¨¡¢¶õ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï10¿ôËçÊ¬¤À¤±¤À¡£
¡¡ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¶¯À©ÊÖ´Ô¤µ¤»¤ëÁ¼ÃÖ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö°¦¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¸½¾õ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤ò¡ÖÌ´¤ÎÉñÂæ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç1ÅÙ¤¤ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°éÀ®¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÇU-19¤Þ¤Ç»Ä¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥í·ÀÌó¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ï³ÆÇ¯Âå¤Ç1¡Á2¿Í¤Û¤É¡£¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Î°ÕÌ£¤ÏÆó½Å¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¤Íè¤Î¥×¥í¸õÊä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î°éÀ®¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï³Ø¶È¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â³Ø¹»¹Ô»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é»î¹çÄ¾Á°¤Ë¹çÎ®¤·¤¿Áª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é³Ø¹»¹Ô»ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¢Íø¤Ï¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í°ìËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸Àß·×¤òÁ°Äó¤Ë°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢°éÀ®¤Î¼´¤ò·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¡¹¤Î²áÄø¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Ï¹â¤¯¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ïµ¬Î§Åª¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ÐÁÇÁá¤¯Á°¿Ê¤·¡¢Æñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤ºÊÝ»ý¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£Âç´Ñ½°¤Î¹âÍÈ´¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¸¶Â§¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥±¥ë¥óU-19¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¥á¥ë¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»î¹çÁ°¤Ï¾¯¤·¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Í¥¤ì¤¿Âç²ñ¡áÍ¥¤ì¤¿°éÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤À¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤Ï¾ï¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÌÄ¤ê¶Á¤¯À¼±ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤òÍ¿¤¨¡¢¥×¥ì¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤ë¡£½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹âÍÈ´¶¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢¶Ê¤¬¤ì¤Ê¤¤¡¢»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÀ¸¤ß¡¢»î¹ç¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÈ½ÃÇ¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥±¥ë¥ó°éÀ®¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Ï¥ë¥Õ¥Þ¥ó¤Ï»î¹ç¸å¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¿©»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤â¡Ø¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¥±¥ë¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ©È¯¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ²ü¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¥Ï¥ë¥Õ¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤Þ¤À¼ã¼Ô¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤ò¤É¤ì¤Û¤ÉÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£ÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ì¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÆü¾ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬ËÜ¼Á¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤â¤·ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª²½¤¹¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢°éÀ®À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë»þ´Ö¤È´Ä¶¤¬ºï¤é¤ì¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬²ò¤À¤±¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ä¿Í´ÖÅª¤ÊÀ®½Ï¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡°éÀ®¤ÎÌ¤Íè¤È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Âç²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Âç²ñ¤Î²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡ÖÍ¥¤ì¤¿Âç²ñ¡áÍ¥¤ì¤¿°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£²¤½£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ØÀ¸À¸³è¤Î½ª¤ï¤ê¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¶¥µ»¤ÎÀáÌÜ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖËÜµ¤¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¬ËÄ¤é¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¡ÇÔ¤òÄ¶¤¨¤¿Êª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î´Ñ½°¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤Ê·Ð¸³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î»î¹ç¤«¤éÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ï¥ë¥Õ¥Þ¥ó¤â¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÈÆÃÊÌ¤òÀÚ¤êÎ¥¤µ¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î»î¹ç¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¡£¤¿¤È¤¨Á´°÷¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÆ»¤¬¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÂçÉñÂæ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¹Ô¤Íè¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤³¤½¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î³Ø¤Ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î5Ëü¿Í¤Ï³Î¤«¤Ë¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤½¤Î¾×·â¤òÆü¾ï¤Ø»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤Ø¤È´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥±¥ë¥óU-19ÂÐ¥¤¥ó¥Æ¥ëU-19¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°éÀ®¤ÎËÜ¼Á¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÌîµÈÇ·È¼ / Kichinosuke Nakano¡Ë