¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤¬ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¤òÈ¯É½
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï¡Ö1887¡×Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢º£Ç¯2·î14Æü¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÄÌ»»¡Ö1887¡×»î¹çÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¸¶Ä¾ÂÙ¤ä¼ò°æ¹âÆÁ¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ê¤ÉÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â½êÂ°¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢2017Ç¯¤Ë½é¤Î2Éô¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï1Éô¤«¤é¹ß³Ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë1ÉôÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1887Ç¯ÁÏÀß¤Ç139Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ïº£Ç¯¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÄÌ»»1887»î¹ç¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÄÌ»»»î¹ç¿ô¤¬ÁÏÀßÇ¯¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬»Ë¾å7ÈÖÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ¤Î¥é¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Ç¡¢¼ó¸µ¤Î°Å¤¤ÀÖ¤ÎÇÛ¿§¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¸ª¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¶â¿§¤Ç¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ÅÁÅý¤Î»°ËÜ¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö1887¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¥×¥ê¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¡Ö1887¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿Á´495Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë