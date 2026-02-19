AI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎPerplexity¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é¼Â¸³Åª¤Ë¹­¹ð¤Î·ÇºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯Ëö¤«¤é¹­¹ð·ÇºÜ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ÐºÑ»æ¡¦Financial Times¤ÎÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Perplexity drops advertising as it warns it will hurt trust in AI

https://www.ft.com/content/6eec07a5-34a8-4f78-a9ed-93ab4263d43c

Perplexity¤Ï2024Ç¯11·î12Æü¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¹¥´ñ¿´¤ò´­µ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò´°Á´¤Ë²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£½µ¤«¤éPerplexity¤Ë¹­¹ð¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹­¹ð·ÇºÜ¤ò¼Â¸³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Perplexity¤Ï¹­¹ð¤ò·ÇºÜ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡Ö¹­¹ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¼ý±×¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ý±×¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¶¦Í­¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤ë¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë½ÐÈÇ¼Ò¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹­¹ð¤¬°ÂÄê¤·¤¿³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¹­¹ð¤Î¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³

https://www.perplexity.ai/ja/hub/blog/why-we-re-experimenting-with-advertising



¤·¤«¤·¡¢Perplexity¤ÏAI¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¡¢¹­¹ð¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Perplexity¤Î´´Éô¤ÏFinancial Times¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À½ÉÊ¤ò»È¤¤Â³¤±¡¢´î¤ó¤Ç¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹­¹ðÇÑ»ß¤¬ºÇÁ±¤ÎÅú¤¨¤À¤È¿®¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Perplexity¤Î¹­¹ð¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤­¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹­¹ð¤È¤½¤ì°Ê³°¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹­¹ð¤¬AI¤Î½ÐÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âPerplexity¤¬¹­¹ðÇÑ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´´Éô¤Ï¡Ö¹­¹ð¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òµ¿¤¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹­¹ð¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ­±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼ý±×¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎAI´ë¶È¤¬AI¥Ä¡¼¥ë¤È¹­¹ð¤ÎÅý¹ç¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤ÏÀ¸À®AI¤ÎGemini¤Ë¹­¹ð¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎAIµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ëAI¥â¡¼¥É¤äAI¤Ë¤è¤ë³µÍ×¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹­¹ð¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

OpenAI¤âChatGPT¤Ø¤Î¹­¹ð·ÇºÜ¤ò2026Ç¯1·î¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢Perplexity¤Î¤è¤¦¤Ë¹­¹ð¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëAI´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐClaude¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëAnthropic¤Ï¡¢¹­¹ð·ÇºÜ¤ò»Ï¤á¤¿OpenAI¤òÈéÆù¤ê¡¢Claude¤Ë¤Ï¹­¹ð¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¹­¹ð·ÇºÜ¤ò»Ï¤á¤¿Perplexity¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¤Ï2²¯¥É¥ë(Ìó310²¯±ß)ÄøÅÙ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÍ­ÎÁ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈFinancial Times¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Financial Times¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿Perplexity¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï1²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Æ¿Ì¾¤Î´´Éô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÀµ³Î¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿¿¼Â¤äÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾­ÍèÅª¤Ë¹­¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¤¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢µ­»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÇÑ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¹­¹ð¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤â¹­¹ð¤Ê¤·¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£