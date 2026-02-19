Perplexity¤¬2024Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¹¹ð¤ò2025Ç¯Ëö¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¡¢AI¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤¿¤áº£¸å¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ï¤Ê¤·
AI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎPerplexity¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é¼Â¸³Åª¤Ë¹¹ð¤Î·ÇºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯Ëö¤«¤é¹¹ð·ÇºÜ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ÐºÑ»æ¡¦Financial Times¤ÎÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Perplexity drops advertising as it warns it will hurt trust in AI
https://www.ft.com/content/6eec07a5-34a8-4f78-a9ed-93ab4263d43c
Perplexity¤Ï¹¹ð¤ò·ÇºÜ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡Ö¹¹ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¼ý±×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ý±×¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¶¦Í¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤ë¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë½ÐÈÇ¼Ò¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤¬°ÂÄê¤·¤¿³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹ð¤Î¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
https://www.perplexity.ai/ja/hub/blog/why-we-re-experimenting-with-advertising
¤·¤«¤·¡¢Perplexity¤ÏAI¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¡¢¹¹ð¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Perplexity¤Î´´Éô¤ÏFinancial Times¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À½ÉÊ¤ò»È¤¤Â³¤±¡¢´î¤ó¤Ç¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹¹ðÇÑ»ß¤¬ºÇÁ±¤ÎÅú¤¨¤À¤È¿®¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Perplexity¤Î¹¹ð¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹ð¤È¤½¤ì°Ê³°¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹¹ð¤¬AI¤Î½ÐÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âPerplexity¤¬¹¹ðÇÑ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´´Éô¤Ï¡Ö¹¹ð¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òµ¿¤¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹¹ð¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ý±×¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎAI´ë¶È¤¬AI¥Ä¡¼¥ë¤È¹¹ð¤ÎÅý¹ç¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤ÏÀ¸À®AI¤ÎGemini¤Ë¹¹ð¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎAIµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ëAI¥â¡¼¥É¤äAI¤Ë¤è¤ë³µÍ×¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹¹ð¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenAI¤âChatGPT¤Ø¤Î¹¹ð·ÇºÜ¤ò2026Ç¯1·î¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
OpenAI¤¬·î³Û1500±ß¤Î¤è¤ê°Â²Á¤ÊÍÎÁ¥×¥é¥ó¡ÖChatGPT Go¡×¤òÀµ¼°¤ËÄó¶¡³«»Ï¡¢¹¹ð¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤â¥¹¥¿¡¼¥È - GIGAZINE
°ìÊý¤Ç¡¢Perplexity¤Î¤è¤¦¤Ë¹¹ð¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëAI´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐClaude¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëAnthropic¤Ï¡¢¹¹ð·ÇºÜ¤ò»Ï¤á¤¿OpenAI¤òÈéÆù¤ê¡¢Claude¤Ë¤Ï¹¹ð¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI´ë¶È¤ÎAnthropic¤¬¡Ö¹¹ðÆþ¤ê¤ÎAI¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ëCM¤ò¸ø³«¡¢OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬Ä¹Ê¸È¿±þ - GIGAZINE
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¹¹ð·ÇºÜ¤ò»Ï¤á¤¿Perplexity¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¤Ï2²¯¥É¥ë(Ìó310²¯±ß)ÄøÅÙ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÍÎÁ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈFinancial Times¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Financial Times¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿Perplexity¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï1²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ¿Ì¾¤Î´´Éô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÀµ³Î¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿¿¼Â¤äÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤«¤¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÇÑ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¹¹ð¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤â¹¹ð¤Ê¤·¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£