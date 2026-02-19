ÊÆ¡¡¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î³ËÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¶á¤¯¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï18Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶á¤¯¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»ö¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶·â¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¶¦Æ±ºîÀï¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²æËý¤Î¸Â³¦¤À¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤Ç·³»ö¹ÔÆ°¤¬µ¯¤¤ë ³ÎÎ¨¤Ï90¡ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¹¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï18Æü¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤ÍýÍ³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤â¼¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï³°¸ò¤¬Âè°ì¤ÎÁªÂò»è¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³Ö¤¿¤ê¤ÎÂç¤¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤Ï¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤Ë¹ç°Õ¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£