¡¡Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦¾®ÀîÅ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡Ø·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡Ù¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢5·î15Æü¤Ë¸ø³«¤¬·èÄê¡£¼ç±é¤ËÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¶¦±é¤Ë¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø·¯¤Î¥¯¥¤¥º¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥²¡¼¥à¤Î²¦¹ñ¡Ù¤Ç»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¢¡ØÃÏ¿Þ¤È·ý¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾®Àî¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢ÌäÂêÊ¸¤¬1Ê¸»ú¤âÆÉ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËÀµ²ò¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡È0Ê¸»ú²òÅú¡É¤ÎÆæ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÃÎÅª¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£2023Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï31ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢ºî²È¡¦°Ëºä¹¬ÂÀÏº¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô¤é³Æ³¦¤«¤éÀä»¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÈÌî¹ÌÊ¿¡£¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÇ¾Æâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë»×¹Í¤ÎÌÂµÜ¤ò¡¢ºÇ¿·VFX¤ò¶î»È¤·¤Æ±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÅçÎè±û¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃæÂ¼ÎÑÌé¡£ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ÈÏÀÍýÅª»×¹Í¤òÉð´ï¤Ë¡È¥¯¥¤¥º³¦¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·è¾¡Àï¤Çµ¯¤¤¿ÉÔ²Ä²ò¤Ê¡È0Ê¸»ú²òÅú¡É¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¿ÍÊª¤À¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¡¢Èà¤é¤Î»×¹Í¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¤Ã¤È¸òºø¤¹¤ë¤Ï¤º¡£µÈÌî´ÆÆÄ¤Î°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°Åç¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÅ·ºÍ¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦ËÜ¾±å«¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡£¡ÈÀ¤³¦¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿ÃË¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëËÜ¾±¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È0Ê¸»ú²òÅú¡É¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤À¡£¿ÀÌÚ¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²òÅú¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò·ü¤±¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖQ-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡È¥Æ¥ì¥Ó³¦¤¬À¸¤ó¤À²øÊª¡ÉºäÅÄÂÙÉ§¤ò¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬±é¤¸¤ë¡£¥à¥í¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î·è¾¡Àï¤Ç»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÌäÂêÊ¸¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë²òÅú¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢Àµ²ò¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ëËÜ¾±¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¡£º¤ÏÇ¤¹¤ë»°Åç¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ÎÎ¢¤ÇÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦ºäÅÄ¡½¡½¡£¡Ö¤Ê¤¼ÌäÂê¤ò1Ê¸»ú¤âÊ¹¤«¤º¤ËÀµ²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¯¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°Åç¡¢ËÜ¾±¡¢ºäÅÄ¤Î3¿Í¤Î»Ñ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Êª¸ì¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£
