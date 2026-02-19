²ð¸î¤ÇÇÓÝõ¥±¥¢¤ò¡Ö·ù¤À¡×¤È»×¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£ÀìÌç¤Î´Ç¸î»Õ¤âÄ¾ÌÌ¤·¤¿Êì¿Æ¤ÎÄñ¹³¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿Ä´À°´ü´Ö
ÉáÃÊ¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÇÓÝõ¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤Ê¤É¤Î²ð¸î¤ÇÇÓÝõ¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸ß¤¤¤Î¿´¿È¤Ë½Å¤¯ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡£
ÇÓÝõ¥±¥¢¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢90Âå¤ÎÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤ä30Ç¯°Ê¾å¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÇÓÝõ¥±¥¢¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡¢À¾Â¼¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¡£
Ãø½ñ¡Ø¡ÖÇÓÝõ²ð¸î¡×¤Î¤ªÇº¤ß²ò¾Ã¥Ö¥Ã¥¯ ¥È¥¤¥ì²ð½õ¡¢¥ª¥à¥Ä¤Î»È¤¤Êý¡¢²¼Î¡¡¦ÊØÈë»þ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Î¥³¥Ä¡Ù¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢ÇÓÝõ²ð¸î¤ËÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Çº¤ó¤À¤ê¡Ö·ù¤À¡×¤È»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³
¤³¤ì¤«¤éÇÓÝõ²ð¸î¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÇÓÝõ²ð¸î¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ªÇº¤ß¤Î¤¢¤Ê¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÓÝõ²ð¸î¤ËÌÂ¤¤¤äÇº¤ß¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤äÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª¼¨¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÓÝõ²ð¸î¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ë°ì°ø¤Ï¡ÖÇÓÝõÊª¤Ï±ø¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÇ½Åª¤Ê·ù°´¶¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ç¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÊØ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¶¯¤¯¡¢¿§¤â¸«¤¿ÌÜ¤â°¤¤¤Î¤Ç¡¢Äñ¹³´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÇÓÝõÊª¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö²¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÀèÇÚ²ð¸î¼Ô¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ù°´¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÇÓÝõ²ð¸î¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿È¤â³¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È´·¤ì¡É¤Ç¤¹¡£
¡È¿Í´Ö¤Ï´·¤ì¤ëÀ¸¤Êª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î²ð¸î¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤é½Ð¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤
»ä¤ÏÇÓÝõ¥±¥¢¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÊì¤Î²ð¸î¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¡ÖÇÓÝõ²ð¸î¤Ï´°àú¤Ç²¿¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Êì¤Ï¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤ËÇÓÝõ²ð¸î¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ð¸î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈçÇ¢´ï²Ê¤Î½÷À°å»Õ¤Ï¡Ö»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤È°Õ³°¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÓÝõ²ð¸î¤ò´°àú¤Ë¹Ô¤¨¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬¸ÍÏÇ¤¤¡¢Çº¤à¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÇÓÝõ²ð¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
º¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇÓÝõ²ð¸î¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ð¸î¤¹¤ëÂ¦¡¦¤µ¤ì¤ëÂ¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤ÎÊì¤Ï¡¢Ì¼¤ËÇÓÝõ²ð¸î¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬¶¯¤¯¡ÖÇÓÝõ¤Î¤³¤È¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é±ø¤ì¤¿²¼Ãå¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÃæ¤ËÇ¢¤ÈÊØ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬½¼Ëþ¤·¡¢¤¤¤¯¤é»ä¤¬ÇÓÝõ¥±¥¢¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¥Ü¥íÉÛ¤ä¿·Ê¹»æ¤ò¸Ô´Ö¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢È©¹Ó¤ì¤ÇÄË¤¬¤æ¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡Ö°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÆü¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¿ÈÂÎ¤¬¼å¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÇÓÝõ¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇÄã¸ÂÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥ª¥à¥Ä¤ä¥Ñ¥Ã¥É¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤â¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤é¡¢È©¹Ó¤ì¤¬¼£¤Ã¤Æ¤è¤¯Ì²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤¿Êì¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»ä¤ÎÄó°Æ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤¬±³¤Î¤è¤¦¤ËÇÓÝõ²ð¸î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ´Àá´ü´Ö¤ò
¤¦¤Þ¤¯ÇÓÝõ²ð¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤¬ÇÓÝõ²ð¸î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤¬¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢²ð¸î¤Î¾õ¶·¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÇÓÝõ²ð¸î¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÓÝõ²ð¸î¤ò¤ª¸ß¤¤¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡ÖÄ´À°´ü´Ö¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾Â¼¤«¤ª¤ë
ÆüËÜ»°°é³Ø±¡¥«¥ì¥Ã¥¸´Ç¸î³Ø²ÊÂ´¶È¡¢ÅìµþÅÔ¸ø½°±ÒÀ¸´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Åìµþ±ÒÀ¸ÉÂ±¡¤ËË¬Ìä´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¤ÆÃÏ°è´Ç¸î¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼º¶Ø´Ç¸î¤ò³Ø¤Ö¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÇÓÝõ¥±¥¢¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë³«Àß¡£ 2019Ç¯»³ÍüÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¹©³ØÁí¹ç¶µ°éÉô½¤»Î²ÝÄø´Ç¸îÀì¹¶½¤Î»¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¹¶¨²ñ¤ÎÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÀìÌ³¼èÄùÌò¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤ÆÈó¾ï¶Ð¤Ç¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¹¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¡£