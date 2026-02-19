愛犬用のおやつガムを購入した飼い主さん。いつもと微妙にサイズが違う種類だったようで…。思った以上に困惑してしまうお姿が話題になっているのです。

太さが違うだけなのに…？さまざまなコメントが殺到することとなったその光景は記事執筆時点で108万回を超えて表示されており、4.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：いつもと違うサイズの犬用オヤツを買った結果→困惑してしまい…まさかの『ハードボイルドすぎる姿』】

いつもと違うサイズの犬用オヤツを購入してしまった結果…

Xアカウント『@maaaaarshmallow』に投稿されたのは、ペキニーズ「マシュ」くんのお姿。

飼い主さんは、いつも通りマシュくん用のオヤツガムを購入したつもりがどうやら間違ってサイズ違いのものを購入してしまったのだそう。

思った以上に『困惑する姿』が話題に

いつもと太さの違うガムを渡されたマシュくんは、思った以上に困惑してしまったそうで…。ガムをくわえたまま、呆然と飼い主さんのことを見つめていたのだとか。

角度も相まって、そのお姿はまるで葉巻をくわえているかのようにも見える、ワイルド感溢れるものになってしまった模様。

普段のぬいぐるみのような美貌とギャップがあり過ぎるシュールかつ貫禄あるそのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ハマキーヌ」「葉巻にみえるｗ」「ビッグボスの風格」「既視感あると思ったらワンピースのベッジやった」「マフィアのボスｗ」「どこぞのボスって感じ」「ゴッドファーザー」などのコメントが寄せられています。

すくすく成長中！甘えん坊な男の子の日常

2024年3月17日生まれのマシュくんは、マシュマロボディが自慢の甘えん坊な男の子。今回、思いがけなくワイルドなお姿を披露してしまったものの、普段はあざとく可愛すぎる仕草で飼い主さんを翻弄しているのだそう。

今回もガムのサイズが違うことをそれぞれ家族に自慢してみせたり、『ネギ』が怖くてカーテンに隠れてみたり。マイペースでユーモア溢れるマシュくんの行動はあまりにも愛おしいものです。

飼い主さんに溺愛されながら、すくすくと成長するマシュくんのお姿は多くのユーザーにペキニーズの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

