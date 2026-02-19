ÊÆ¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ·×²èÎ±ÊÝ¤«¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË¬Ãæ¼Â¸½¤ØËà»¤²óÈò
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï18Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÉð´ïÇäµÑ·×²è¤¬¡ÖÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¿µ½ÅÂÐ±þ¤òÍ×µá¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4·î¤ÎË¬Ãæ¼Â¸½¤ØÃæ¹ñÂ¦¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤ÏËà»¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤·èÄê¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï4·î¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢À©ºÛ¤äÊóÉü¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÎÄä»ß¤Ê¤ÉºòÇ¯10·î¤ÎÁ°²ó¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¡ÖËÇ°×Ëà»¤¤ÎµÙÀï±äÄ¹¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ»º¤ÎÂçÆ¦¤ä¹Ò¶õµ¡¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂçÎÌ¹ØÆþ¤Ê¤É¤òÍ×µá¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÊÆÃæÁÐÊý¤¬ÊÄº¿¤·¤¿ºß¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥óÃæ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤ÈºßÀ®ÅÔÊÆÁíÎÎ»ö´Û¤ÎºÆ³«¤âµÄÂê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤âÊÆÂ¦¤«¤é¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñºÄ¤ÎÂçÎÌ¹ØÆþ¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê·ÐºÑ¹ç°Õ¤òÄó¼¨¤¹¤ë°Æ¤¬Ãæ¹ñÍ¼±¼Ô¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£