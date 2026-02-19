¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¡¡WBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó·âÇË¤òÀë¸À¡Ö¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤À¤¬¡¢¾¡¤Ä¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¤À¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼30µåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤ÎÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢WBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤À¤¬¡¢ÅÝ¤¹¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ïº£²ó¤¬WBC½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÁÄ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿´¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿Éã¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Sr.»á¡Ê51¡Ë¤â¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ëÅÀ¤À¡£
¡¡¥¿¥Æ¥£¥¹Sr»á.¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢ÁÄ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´î¤Ó¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯ÃÇ¸À¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾¡¤Ä¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¤À¡×¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¥Á¡¼¥àUSA¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤òÍÊ¤¹¤ë¡£Ì®ÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®¤È¡¢Ç»Ì©¤ÊÅÁÅý¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥É¥ß¥Ë¥«Ìîµå¤¬¡¢±É¸÷¤Ø¤ÈÈà¤é¤òÆ³¤¯²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤ËÄ©¤ß¡¢ºÇ¸å¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï¼«¿®¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£