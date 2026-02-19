¶»¸µ¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¡ÄKARA¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ°áÁõ¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×
KARA¤Î¥¹¥ó¥è¥ó¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¹¥ó¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Æ¤Û¤ó¤È¹¬¤»¡ª¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ó¥è¥ó¡¢¡È¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¡É¤Ê¥³¥¹¥×¥ìSHOT
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥¹¥ó¥è¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§É÷¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢37ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö±§Ãè°ì¤ÎÈþËÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥ó¥è¥ó¤Ï2·î14Æü¡¦15Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦TFT¥Û¡¼¥ë1000¤Ç¡Ö2026 Han Seung Yeon Valentine Fanmeeting¡§fanSY with Love¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡þ¥¹¥ó¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯7·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160cm¡£2007Ç¯¤ËKARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ÈÊø²õ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿KARA¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤òÇä¤í¤¦¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÁ´¿ÈÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤Î¿Í¡×¤ä¡Ö¶ìÏ«¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£