¡Ú¥´¥ó¥Á¥ã¡Û½Õ¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×È¯Çä/¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡ª
¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢½Õ¤ÎÄêÈÖ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×¤ò2026Ç¯2·î26Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
2022Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢½éÂå¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë»ÈÍÑ¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢°û¤à¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼(ICED/M¡¦L)¡¢¥·¥ã¥ê¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¸¥§¥é¥Ã¥Æ¥£¡¼(FROZEN/M)¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¹á¤Ð¤·¤¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼(ICED/M¡¦L)¤Î3¼ïÎà¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËL¥µ¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥¼¥í¥¢¥¤¥¹(+80±ß)¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤È¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î L¥µ¥¤¥º¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿ÎËþµÊ¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¥·¡¼¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¼þÇ¯´ë²è¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü(10ÅÀ)¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÄ´Íý¹©Äø¤ä¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡Ò¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×ÈÎÇä³µÍ×¡Ó
¡Ú¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(³ÆÀÇ¹þ)¡Û
¢¡¤¤¤Á¤´°É¿Î ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼
ICED M¥µ¥¤¥º:670±ß L¥µ¥¤¥º:760±ß
¢¡¤¤¤Á¤´°É¿Î ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼
ICED M¥µ¥¤¥º:720±ß L¥µ¥¤¥º:810±ß
¢¨¥¼¥í¥¢¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥µ¥¤¥ºÌä¤ï¤º+80±ß¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£
¢¡¤¤¤Á¤´°É¿Î ¥¸¥§¥é¥Ã¥Æ¥£¡¼
ICED M¥µ¥¤¥º:700±ß
¢¡¤¤¤Á¤´°É¿Î ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥° 100±ß
¢¨HOT¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
Àè¹ÔÈÎÇä:2·î19Æü¡Á(¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§Å¹¡¢½©ÍÕ¸¶Ãæ±ûÄÌ¤êÅ¹)
¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼Àè¹Ô:2·î24Æü¡Á(¥â¥Ð¥¤¥ëÃíÊ¸¼è°·Á´Å¹)
Á´Å¹ÈÎÇä:2·î26Æü¡Á
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó1¤«·î¡£Å¹ÊÞ¤´¤È¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê½ªÎ»Æü¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¡£¡Ò¥´¥ó¥Á¥ã¤Î½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×¡Ó
¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×¤Ï¡¢ÎãÇ¯¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¿·ºî¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎInstagramŽ¥TikTokÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì121ËüŽ¥150Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤«¤òÍ¶¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤¤¤ªÃã¤ò¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ø½Õ¤¬Íè¤¿ ¤¤¤¤¤ªÃã¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Á¤´°É¿Î¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½Õ¤Î´é¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£È¯Çä5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤À¤¬¡¢¡Ø°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ä¤Ä¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£L¥µ¥¤¥º¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤«¤é+80±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¥¼¥í¥¢¥¤¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤À¤ï¤ê¡Ò1¡Ó¡È¤È¤í¤×¤ë¿©´¶¡É¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×¡Û
¹á¤êË¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë°É¿ÎÆ¦Éå¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¤È¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤È¤í¤×¤ë¿©´¶¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×
¡Ú¤³¤À¤ï¤ê¡Ò2¡Ó´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ö°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡Û
¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤È°É¿Î¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡Ú¤³¤À¤ï¤ê¡Ò3¡Ó½Õ¿§¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡×¡Û
¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö²ÌÆùÆþ¤ê¤Ç¡¢Ç»¤¯¡¢´Å¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´°É¿Î¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö²ÌÆùÆþ¤ê¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡×
¡Ú¤³¤À¤ï¤ê¡Ò4¡Ó¥´¥ó¥Á¥ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¡Û
´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢°É¿Î¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
´Å¤µ¤ò¤Ò¤¤¿¤Æ¤ë¥´¥ó¥Á¥ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¡Ò¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡Ó
¡Ú¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤¤Î¤¤¤Á¤´°É¿ÎËþµÊ¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¡Û
¥´¥ó¥Á¥ã¤Ï5¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î L¥µ¥¤¥º¡×¤È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¤¤¤Á¤´°É¿Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿ÎËþµÊ¥»¥Ã¥È¡×(ÀÇ¹þ1,500±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£My Gong cha²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢1¿Í3¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
ÈÎÇä³«»ÏÆü:2026Ç¯2·î26Æü¡Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇäÊýË¡:Í¿Í¥ì¥¸¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä(¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸Ž¥¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼Ž¥¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÉÔ²Ä)
¡ÚÀèÃå¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¡Ö¤¤¤¤¤ªÃã¤·¤è¤¦¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡Ö¤¤¤Á¤´°É¿Î¡×¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ªÃã¤·¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´4¼ï)¤òÀèÃå¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
ÇÛÉÛ³«»ÏÆü:2026Ç¯2·î26Æü¡Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÇÛÉÛ¾ò·ï:ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ(¤¤¤Á¤´°É¿Î ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼/¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼/¥¸¥§¥é¥Ã¥Æ¥£¡¼)¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1Ëç¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡£¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÏÇÛÉÛÂÐ¾Ý³°¡£
¡Ú¡Ö#¤¤¤¤¤ªÃã¤·¤è¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Û
¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¥·¡¼¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¡¢2¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡È¥Á¥ã¥ó¥Ñ¥¤(¤ªÃã¤Ç¥«¥ó¥Ñ¥¤)¡É¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¥·¡¼¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ñ¥¤¥«¥Ã¥×¥·¡¼¥é¡¼¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯Ticket2Ëç¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
±þÊç´ü´Ö:2026Ç¯2·î26Æü8:00¡Á2026Ç¯3·î31Æü23:59
¾ÞÉÊ:ÃêÁª¤Ç¹ç·×130¿Í(Instagram 30¿Í¡¢X 100¿Í)¤Ë¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯Ticket2Ëç¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
±þÊçÊýË¡ Instagram:¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¥·¡¼¥é¡¼¤¬±Ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿Ž¥Æ°²è¤ò»£±Æ¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@gongcha_japan)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ø#¤¤¤¤¤ªÃã¤·¤è¤¦¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ÉŽ¥¥ê¡¼¥ëÅê¹Æ¤¹¤ë¤«¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
±þÊçÊýË¡ X:¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¥·¡¼¥é¡¼¤¬±Ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿Ž¥Æ°²è¤ò»£±Æ¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@gongcha_japan)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ø#¤¤¤¤¤ªÃã¤·¤è¤¦¡Ù¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
