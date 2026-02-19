¶áµ¦¤Ï23Æü(·î)¤Þ¤Ç¾¯±«·¹¸þ¡¡24Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï´¥ÁçÂ³¤¯ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï23Æü(·î¡¦Å·¹ÄÃÂÀ¸Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿å¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢24Æü(²Ð)°Ê¹ß¤ÏÄãµ¤°µ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶áµ¦¼þÊÕ¤òÄÌ²á¤·¡¢±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·Å·µ¤¤Î·¹¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾¯±«¤¬Â³¤¯ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ëÆü¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Íè½µ¤ÏÄãµ¤°µ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶áµ¦¼þÊÕ¤òÄÌ²á¡¡±«¤ÎÆü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤½¤¦
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ïº£Æü19Æü¤«¤é21Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Æü19Æü¤È21Æü(ÅÚ)¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
22Æü(Æü)¤ÏÌë¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹Äãµ¤°µ¤Ï¶áµ¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÂçÎ¦ÉÕ¶á¤ò¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢23Æü(·î¡¦Å·¹ÄÃÂÀ¸Æü)¤ÏºÆ¤ÓÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ÈÏ°Ï¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢Íè½µ24Æü(²Ð)¤«¤é25Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¡£Äãµ¤°µ¤¬¶áµ¦¤Î¶á¤¯¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¹¤¯ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶áµ¦¤Ø¶á¤Å¤¡¢Íè½µ¤Ï¾¯±«·¹¸þ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶õµ¤´¥Áç¡¡¾¯±«Â³¤¯´Ö¤Ï²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤ÉÃí°Õ
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæÉô¤ÈÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ß¿å¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºòÆü18Æü¤Þ¤Ç¤Î90Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î¡Ö57%¡×¡£¤½¤ÎÂçºå»Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¶áµ¦¤ÎÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ë¤Ï¹¤¯¡Ö´¥ÁçÃí°ÕÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¥ÁçÃí°ÕÊó¤Ï¶õµ¤¤Î´¥¤¶ñ¹ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÚºà¤Î´¥ÁçÅÙ¹ç¤¤¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯É½»þ¤Ï¡Ö²ÐºÒ¡×¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¸µ¡¦²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£