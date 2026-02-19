¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥í¥·¥¢ÀïÁè¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÂæÏÑ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÖµ¡×¤Î¥ê¥¢¥ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÅÄÊö½Ó»á¤¬¡¢º£Ç¯2·î¾å½Ü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¸µµÁÍ¦Ê¼¤Ë¼èºà¡£Èà¤ÎÌ¾¤ÏÏ¤»Ò¹ë¡Ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¡Ë¡¢¸½ºß38ºÐ¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡ÖÀïÁè¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤ºµÁÍ¦Ê¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î³«Àï¤«¤é4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Þ¤³¤½ÆÉ¤à¤Ù¤¡¢À¸¡¹¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¤òÆÉ¤à¢ª¡Ö½ÆÃÆ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Àï¾ì¤ÏÁÛÁü¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÂæÏÑ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤Î¹ðÇò¡Û
¤¿¤¯¤µ¤ó»àÂÎ¤ò¸«¤¿
¨¡¨¡µÁÍ¦Ê¼»þÂå¤ËÁø¤Ã¤¿¤¤¤Á¤Ð¤ó´í¸±¤ÊÌÜ¤Ï¡©
Ï¤»Ò¹ë¡§¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¡Ö¡»¡»¤Î¤È¤¡×¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤À¡£¾ï¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢¾ï¤Ë´í¸±¡£´¨¤¤¡£Ê¢¤¬¸º¤ë¡£¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»¤¬¤¹¤ì¤ÐÈô¤Óµ¯¤¤ë¤«¤é½½Ê¬¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ËÍ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢³«ÀïÅö½é¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÄå»¡ÍÑÅÓ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Ï¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¤¡£¹Ò¶õµ¡¤«¤é¤Î¶õÇú¤Ï¡Ä¡Ä¡£´ðÃÏ¤¬Çú·â¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÃÏ²¼¹è¤Ç¿²¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¾å¤«¤é¥É¥ó¥É¥ó²»¤¬¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¶õÇú¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Û¤é¡¢¤³¤ÎÆ°²è¡£¥ß¥µ¥¤¥ëÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¡£»£±Æ¤Ï¤¤¤Á¤ª¤¦¥À¥á¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê»£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£
¨¡¨¡¸½ÃÏ¤ÇÅ¨Ê¼¤ä»ÔÌ±¤Î»àÂÎ¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ï¤»Ò¹ë¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Â¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¥í¥·¥¢Ê¼¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤â¥í¥·¥¢·³¤âÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ÔÌ±¤Î»àÂÎ¤âÂ¿¤¯¸«¤¿¤è¡£Ï©¾å¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ë»àÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉþÁõ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï°ìÈÌ¿Í¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï°äÂÎ¼ýÍÆ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤»ö¾ð¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÆÍ·â¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ»à¤ó¤ÀµÁÍ¦Ê¼
¨¡¨¡¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î±þ½·¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½Æ¤ò·â¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥í¥·¥¢Ê¼¤Ï»¦¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ï¤»Ò¹ë¡§¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿È¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é·â¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢µÁÍ¦Ê¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥í¥·¥¢Ê¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÁþ¤·¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ò¥í¥¤¥Ã¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Å¨·³Â¦¤â¡Ä¡Ä¡£¸½¾ì¤Î¥í¥·¥¢Ê¼¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤À¤Ã¤Æ¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤è¡£
¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ËÍ¤¬µÁÍ¦Ê¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀì¼éËÉ±Ò¤Ç¡¢ÆÍ·âÌ¿Îá¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿È¶á¤ËÀï»à¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢1¿ÍÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¸åÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤À¤±¤À¡£¤Ç¤â¡¢¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤¬ÂæÏÑ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éµÁÍ¦Ê¼¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¹âÍº¤ÎÂæÏÑ¿Í¡£½ÐÈ¯Æü¤Ë¶õ¹Á¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤¬¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¡¢ÆÍ·â¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ»à¤ó¤À¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ËÍ¤¬2022Ç¯6·î22Æü¤ËÉôÂâ¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÎÀïÍ§¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀï»à¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¡£7·î¤¯¤é¤¤¤ËËÜ¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤íµ¢¤ë¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ë»à¤ó¤À¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÈà¤Î¼Â²È¤Þ¤ÇÄÉÅé¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡£
Åö»þ¤ÎµÁÍ¦Ê¼¤ÎÀïÍ§¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»à¤ó¤À¡£¿¯Î¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿ÍÀ¸¤ÏÌµ¾ï¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁ±ÎÉ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢¤½¤Î»à¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¤Ç¤¹¤¬¡£ÂæÏÑ¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºÊ¿ÏÂ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¾ÁÛÅ¨¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÉðÎÏ°Ò³Å¤Ï½ù¡¹¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Ï¤»Ò¹ë¡§ËÍ¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ë¤ÏÍõ¡Ê¹ñÌ±ÅÞ·Ï¡Ë¤ÈÎÐ¡ÊÌ±¿ÊÅÞ·Ï¡Ë¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤À¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ï´°Á´¤Ë·ù¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤é¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¹ñ¿Í¤ò½¬¶áÊ¿¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÈ¿¶¦¡¢¸îÂæßÔ¡×¡ÊÈ¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡¢ÂæÏÑËÉ±Ò¡Ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÎ©¾ì¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ê¿ÏÂ¤Ï¥¿¥À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¾ï¤ËÄÉµá¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÂæÏÑ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¾¤ËÂæÏÑ¿Í¤¬ÅêÉ¼¤ÇÃæ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ê¤ë¤È°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤«¤é¾¡¼ê¤ËÊ»¹ç¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÆ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê
Ï¤»Ò¹ë¤ÎÏÃ¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Àï¶·¤ÎÊÑ²½¤ä»Ø´ø·ÏÅý¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñºÝÉôÂâ¤ÏºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç²ò»¶¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤À¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Î¤Þ¤º¤¤±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ëÀï»à¼Ô¤ÎÂ³½Ð¤ä¡¢Åö½é¤Ï·³Ââ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¼Ô¤À¤±¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ì¤·Ð¸³¼Ô¤âOK¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÁÍ¦Ê¼¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
Ï¤»Ò¹ë¤¬»²²Ã¤·¤¿³«ÀïÅö½é¤Ï¡¢Èï¿¯Î¬¹ñ¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ç®µ¤¤ÇÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤â¡¢ÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç¡¢»×¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÄÇ½À¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂæÏÑÍ»ö¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¿¯¹¶¤ÎºÝ¤ËÆüËÜ¤Î²ðÆþ¤òÈò¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤¬¶¯¤¯¡¢Èà¤é¤¬ºòÇ¯11·î¤Î¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¤Î¤â¡¢12·îËö¤ËÂæÏÑÅç¤òÊñ°Ï¤¹¤ëÂç±é½¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÆüËÜÊýÌÌ¤À¤±ÉôÂâ¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¤â¤Î¤À¡£ÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤â¡¢·ûË¡¤ÎÇû¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ÎÆ°¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¹ø¤Î½Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊÌ¤Î»öÂÖ¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¡£²¾¤ËÂæÏÑ¤¬Â¨ºÂ¤Ë¿¯Î¬¤Ë¶þÉþ¤»¤º¤Ë»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤¬³Æ¹ñ¤ÎµÁÍ¦Ê¼¤ÎÈó¸ø¼°Åª¤ÊÁ÷¤ê½Ð¤·¸µ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¡ÊÃÏÍýÅª¤ËÆüËÜ°Ê³°¤Ë¤Ç¤¤ë¹ñ¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡£¶áÇ¯¤ÎÂæÏÑ¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢µÁÍ¦Ê¼¤Ë»Ö´ê¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤âÁêÅöÂ¿¤¯½Ð¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤ÏÆ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÂæÏÑ¤È¤¤¤¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢±ó¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤â¡¢¤¬¤¼¤ó¿È¶á¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³«Àï¤«¤é£´Ç¯¤ò·Ð¤¿¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡ÚÀï¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¾¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¢ªÎÙ¤ÎÃç´Ö¤Ï´ãµå¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¼«¿È¤â¼ê¤ê¤å¤¦ÃÆ¤Ç¿ÕÂ¡¤òÉé½ý¡Ä¡ª¥í¥·¥¢·³Í£°ì¤ÎÆüËÜ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖºÇ·ãÀïÃÏ¡¦¥¢¥¦¥Ç¥£¡¼¥¤¥¦¥«¡×¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÆÍ·âºîÀï¡×¡Û
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÎÙ¤ÎÃç´Ö¤Ï´ãµå¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¼«¿È¤â¼ê¤ê¤å¤¦ÃÆ¤Ç¿ÕÂ¡¤òÉé½ý¡Ä¡ª¥í¥·¥¢·³Í£°ì¤ÎÆüËÜ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖºÇ·ãÀïÃÏ¡¦¥¢¥¦¥Ç¥£¡¼¥¤¥¦¥«¡×¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÆÍ·âºîÀï¡×